Факты / Україна / Общество Январь, 24 в 10:10 Защищено: Nestlé передала более 500 тонн детского питания в больницы и детские дома Владислава Ткаченко, Редакторка сайта ® Партнёрский материал Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Теги: Війна в Україні, дитяче харчування, малюки Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube! Знайшли помилку в тексті?ПомилкаВідправити