Январь, 25 в 20:20

Враг систематически обстреливает территорию Украины из разнообразного вооружения. Чаще всего РФ применяет баллистические ракеты. Это разновидность ракетного оружия, которое совершает большую часть полета по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении.

Факты ICTV узнавали, что означает угроза применения баллистического вооружения из ОТРК.

Что такое ОТРК

ОТРК — оперативно-тактическое ракетное оружие. По своим тактико-техническим данным занимает промежуточное место между тактическими и стратегическими ракетами. Простыми словами, ОТРК — вид ракетного вооружения, которое предназначено для поражения целей противника до 500 км от линии фронта.

Сейчас смотрят ОТРК имеет достаточно широкий спектр целей: важные объекты инфраструктуры (электростанции, железнодорожные узлы, стратегические предприятия, мосты и тому подобное);

(электростанции, железнодорожные узлы, стратегические предприятия, мосты и тому подобное); военные объекты (места дислокации, аэродромы, штабы, узлы связи и т.п.);

(места дислокации, аэродромы, штабы, узлы связи и т.п.); важные военные цели (вражеские оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы, радары, реактивные системы залпового огня большой дальности и тому подобное). Применение баллистического вооружения из ОТРК: что это значит Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что баллистические ракеты — это оружие оперативно-тактического уровня. — То есть выпускаются они из оперативно-тактического комплекса. Чаще всего россияне используют ОТРК Искандер. Искандеры имеют на своем вооружении несколько типов ракет, но, в первую очередь, это ракеты 9М723, которые чаще всего используются, и 9М728. Все это баллистические ракеты, — говорит Коваленко. По словам эксперта, если военные сообщают об угрозе применения баллистического вооружения ОТРК, это означает, что они могут выпустить баллистические ракеты из оперативно-тактических комплексов. — Почти все баллистические ракеты являются очень сложной целью для перехвата средствами противовоздушной обороны. Независимо от того, старая это ракета или новая. Она сама по себе сложна для перехвата, — добавляет военный эксперт. Коваленко также отмечает, что украинские военные используют в качестве ПВО старые комплексы С-300, Бук и другие. Соответственно, у нас достаточно высокая проблематичность перехвата баллистических ракет. — Если мы рассматриваем баллистические ракеты, которые есть на вооружении Ирана (которые могут поставляться РФ), то основные — это Fateh-110 и Zolfaghar. Но ракета Zolfaghar несет еще большую угрозу, чем российские баллистические ракеты, выпущенные из ОТРК Искандер. Потому что боевая часть Zolfaghar отделяется от разгонного блока, что значительно усложняет процесс ее перехвата. То есть такого свойства нет даже у Искандеров, — говорит Коваленко. Эксперт добавляет, что насущная проблематика применения баллистического вооружения с ОТРК затрагивает вопрос о предоставлении Украине соответствующих современных противовоздушных комплексов для перехвата баллистических ракет. Читайте Эффективность ПВО вырастет, но не на 100%: Коваленко о предоставлении Украине ЗРК Patriot

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