Беспилотник ШАРК изобразили на 30-метровом мурале на АЗК ОККО в Киеве

Январь, 26 в 18:27

Мурал с изображением военного появился на одном из столичных АЗК сети ОККО – на пересечении улиц Богатырской и Луговой.

Изображение покрывает всю стену заправки, достигая 30 м в длину и 9 м в высоту. На плече военный держит своего помощника – беспилотник ШАРК. Об этом сообщает официальный сайт сети АЗК ОККО.

Сеть ОККО и фонд Повернись живим с ноября аккумулируют средства на приобретение 25 разведывательных комплексов для ВСУ. На сегодняшний день уже собрано на 14 ШАРКов.

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— Создавая артобъект, мы стремились выразить благодарность нашим защитникам и защитницам. А также всем украинцам, кто присоединился к нашей инициативе ОКО за ОКО, кто заправляется Pulls’ом мести и донатит средства на ШАРКи. После победы мурал будет напоминать о силе и сплоченности украинского народа, – говорит директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

На идею мурала компанию вдохновил флешмоб украинских иллюстраторов, выложивших в соцсетях целую серию своих работ, где главным героем стал именно ШАРК.

Как отмечают в компании, выбирать было сложно, поскольку все работы отличались и креативностью, и патриотизмом, но все же остановились на иллюстрации автора под ником Дарця Зиронька.

Напомним, с 1 ноября 2022 года в сети АЗК ОККО стартовала совместная с фондом Повернись живим инициатива ОКО ЗА ОКО, цель которой — приобрести 25 разведывательных комплексов ШАРК для нужд Вооруженных сил Украины.

На эту потребность компания перечисляет по 1 грн с каждого проданного литра топлива PULLS 95/DIESEL.

ШАРК – это современная разработка украинской компании Укрспецсистемс с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять ряд боевых задач.

В состав одного комплекса входит наземная станция управления на базе специально модифицированного проходного микроавтобуса, беспилотные летательные аппараты и пусковая установка.