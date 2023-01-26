Январь, 26 в 15:22

26 января в Ивано-Франковской области действуют графики почасовых отключений.

Данные о лимитах, доведенных Укрэнерго для каждого часа суток, представлены в графике ниже.

График отключений на 26 января

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Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго