В 2022 году Дизельный завод Аurum Group построил 49 полувагонов и выполнил 700 ремонтов

Январь, 26 в 10:45

В 2022 году предприятие Дизельный завод увеличило объемы производства в 2,5 раза. Об этом сообщил генеральный директор Аурум Групп Андрей Жарий.

— Благодаря заказам, которые мы получили в конце 2021 года, завод смог улучшить показатели по производству полувагонов в военном 2022 году. Следовательно, если в 2021 году мы реализовали 19 единиц, то в 2022 году – 49 единиц, а также выполнили 700 ремонтов, — отметил Жарий.

Дизельный завод, входящий в пятерку производителей железнодорожных грузовых вагонов в Украине, платит налоги и заработную плату всем работникам, включая мобилизованных, а также продолжает активно помогать военным и городу.

— Мы поддерживаем бюджет государства и города, платя налоги в полном объеме. Без задержек выплачиваем заработную плату всем работникам и семьям мобилизованных. Несмотря на общий шок экономики, предприятие не останавливало работу, мы сразу включились в помощь местным военным. Покупали топливные пеллеты, сирены для оповещения населения, железобетонные блоки и поддоны для обустройства блокпостов, выделяли помещения для временного проживания людей, – прокомментировала владелица Группы Алена Лебедева.

ООО Дизельный завод, являющийся частью многопрофильной промышленно-инвестиционной Группы, располагается в Днепропетровской области и является одним из немногих предприятий Украины, обеспечивающих полный цикл ремонта подвижного состава.

Сейчас смотрят На мощностях заводов Аурум групп имеют возможность проходить ремонт до 2000 полувагонов ежегодно. Читайте Как изменились цены на топливо в Украине за 2022 год — Госстат

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