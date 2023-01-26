В 2022 году Дизельный завод Аurum Group построил 49 полувагонов и выполнил 700 ремонтов
В 2022 году предприятие Дизельный завод увеличило объемы производства в 2,5 раза. Об этом сообщил генеральный директор Аурум Групп Андрей Жарий.
— Благодаря заказам, которые мы получили в конце 2021 года, завод смог улучшить показатели по производству полувагонов в военном 2022 году. Следовательно, если в 2021 году мы реализовали 19 единиц, то в 2022 году – 49 единиц, а также выполнили 700 ремонтов, — отметил Жарий.
Дизельный завод, входящий в пятерку производителей железнодорожных грузовых вагонов в Украине, платит налоги и заработную плату всем работникам, включая мобилизованных, а также продолжает активно помогать военным и городу.
— Мы поддерживаем бюджет государства и города, платя налоги в полном объеме. Без задержек выплачиваем заработную плату всем работникам и семьям мобилизованных. Несмотря на общий шок экономики, предприятие не останавливало работу, мы сразу включились в помощь местным военным.
Покупали топливные пеллеты, сирены для оповещения населения, железобетонные блоки и поддоны для обустройства блокпостов, выделяли помещения для временного проживания людей, – прокомментировала владелица Группы Алена Лебедева.
ООО Дизельный завод, являющийся частью многопрофильной промышленно-инвестиционной Группы, располагается в Днепропетровской области и является одним из немногих предприятий Украины, обеспечивающих полный цикл ремонта подвижного состава.
На мощностях заводов Аурум групп имеют возможность проходить ремонт до 2000 полувагонов ежегодно.