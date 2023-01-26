Обесточивание отдельных участков: два поезда Укрзализныци задерживают более чем на 30 минут

Январь, 26 в 10:41

Укрзализныця предупреждает о задержке на 30 минут и более двух из 70 рейсов. Причина задержки — обесточивание отдельных участков железной дороги.

Речь идет, в частности, о двух поездах:

№43/44 Ивано-Франковск — Киев (+1:08);

№743/744 Киев — Львов (+0:46).

Кроме того, из-за повреждения контактной сети на Донецкой железной дороге организована пересадка пассажиров рейса №712/711 Киев — Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом. Соответственно, отправление из Краматорска будет с задержкой.

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— Ситуация на всех вокзалах страны пока контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается подземными переходами, — отмечают в компании.

Киевская кольцевая электричка, несмотря на воздушную тревогу, курсирует по графику.

Утром 26 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по нескольким регионам Украины. Несмотря на успешную работу ПВО, известно о взрывах в Днепровском районе Киева.

В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе есть информация об одном погибшем и двух раненых.