Киевские школьники вернутся за парты с понедельника: у 97% школ есть укрытия

Со следующей недели в Киеве заработают школы, в которых есть укрытие.

Об этом сообщают в КГВА.

97% столичных учебных заведений, имеющих укрытие, с 30 января будут возобновлять обучение как онлайн, так и офлайн. За парты должны вернуться около 117 тыс. школьников.

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Во время зимних каникул в школах проводились дополнительные работы по обустройству укрытий. На сегодняшний день там могут спрятаться более 189 тыс. учеников. Это на 42 тыс. больше, чем в начале учебного года.

Также должностные лица проверили готовность учебных заведений к другому учебному семестру. Больше внимания уделяли школам, поврежденным во время ракетных обстрелов.

—Они готовы принимать учеников: отопление подключено, персонал проинструктирован на случай новых атак. Кроме того, провели работы, обеспечивающие качественное и бесперебойное подключение к интернету, говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря продолжительным зимним каникулами столичным школам удалось сэкономить на отоплении и расходах на электроэнергию.