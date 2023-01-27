Январь, 27 в 8:18

Прохождение медицинской комиссии является обязательным условием для всех военнообязанных. Именно медкомиссия решает, пригоден человек к службе в армии или нет.

Что такое ограниченная пригодность во время военного положения — узнавали Факты ICTV.

Пригодность во время мобилизации

После окончания медицинского обследования во время мобилизации ВЛК выносит в отношении военнообязанного одно из таких постановлений:

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Временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра).

Ограниченно годен к военной службе. Что такое ограниченно пригодный Ограниченная пригодность в военное положение — это непригодность в мирное время, однако это не означает, что военнообязанный отсрочен от службы в армии. Лица с ограниченной пригодностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать. Всем известно, что в мирное время есть достаточно широкий список болезней, которые делают человека негодным к службе. Однако в условиях военного положения этот список значительно сужается. Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, не могут служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях. В то же время они пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и тому подобном. То есть вас не могут направить в боевую часть на передовую, но могут мобилизовать и оставить, например, проходить службу при военкомате. Именно во время прохождения медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью. Это зависит и от физического состояния здоровья, и от военной специальности, занимаемой должности, возраста и работы военнообязанного. Итак, если начнется четвертая волна мобилизации, вас направят на медкомиссию (ВЛК), где должны будут выдать копию постановления, с перечнем тех работ и видов службы, которые вам противопоказаны по состоянию здоровья. Читайте Денежное обеспечение мобилизованных 2022: сколько получают военные

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