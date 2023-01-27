Как правильно выбрать пиломатериалы: на что обратить внимание

Январь, 27 в 12:20

Благодаря своим уникальным свойствам и доступной цене, древесина всегда пользовалась большой популярностью.

Сегодня она тоже не теряет своей актуальности. Ведь конструкции из дерева энергопассивны и способны долго прослужить.

Чтобы обеспечить длительное применение любой конструкции, важно правильно выбрать пиломатериалы.

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Современная строительная индустрия предлагает обширный ассортимент материалов из натурального дерева, которые можно использовать не только для промышленного, но и для разных видов частного жилищного строительства.

Прежде чем купить пиломатериалы, следует ознакомиться с разновидностями, критериями выбора и особенностями хранения.

Стройматериалы из древесины: какие бывают?

Сырьем для производства различных деревоматериалов являются бревна, которые подвергаются специальной обработке на дисковом или ленточном пилорамном станке.

В процессе производства получают материал разный по назначению и размерам. Например:

Брус — произведен из стволов деревьев, имеет форму прямоугольника или квадрата. Это зависит от размера, превышающего 10 см по диагонали сечения.

Полубрус — закругленный с двух сторон брус.

Брусок — изделие с размером диагонали по сечению менее 10 см.

Горбыль — полукруглый срез одной стороны бревна.

Доска — продукция, образованная вследствие распила ствола дерева или бруса, имеет ширину, превышающую толщину примерно в 2 раза, может быть обрезной с ровными кромками и необрезной. Размеры досок могут варьироваться в широком диапазоне.

Разные виды лесоматериалов сегодня можно приобрести по приемлемой цене на множественных стройрынках, в различных компаниях или небольших частных пилорамах.

Но где гарантия, что вам предложат по-настоящему качественный и безопасный товар?

Основные критерии выбора пиломатериалов для строительства дома

Грамотный подбор строительного леса во многом зависит от его влажности. Не секрет, что главным врагом деревянных конструкций считается влага, а изделия, непосредственно лежащие на земле, могут сгнить за несколько лет.

Поэтому лучше приобретать пиломатериалы, прошедшие камерную сушку. Кроме того, очень важно обращать внимание на наличие на брусе и досках:

сучков, отрицательно сказывающихся на плотности и существенно влияющих на прочность готовой конструкции;

сколов и выбоин на кромочных краях, свидетельствующих о нарушениях в процессе производства пиломатериалов;

трещин, являющихся признаком неправильного хранения древесины.

Также подбирая необходимый материал, следует учитывать такие параметры, как:

степень обработки бревен;

сорт и породу дерева;

условия хранения сырья и готовых изделий.

Выбирать пиломатериалы, необходимо в зависимости от их назначения. К примеру, использование необрезной доски или с неполной обрезкой сегодня практически не допускается.

Для возведения каркаса деревянного строения современное домостроение предусматривает использование только первосортных или второсортных деревоматериалов. А для отделочных работ внутри помещения следует применять стройлес высшего сорта.

Важно помнить, что вид, сорт и габаритные размеры такой продукции выбираются исключительно под конкретный проект.

Как хранить стройматериал из дерева?

Качество пиломатериалов во многом зависит от правильной организации их хранения, причем не только после приобретения, но и до реализации.

Как правило, древесина должна находиться под навесом, во избежание попадания на нее солнечных лучей, под воздействием которых возможно растрескивание торцов и для защиты от атмосферных осадков, способных вызвать повышенную влажность и появление грибка.

Древесные материалы нужно складывать в штабеля для обеспечения проветривания между слоями. Складируя их всегда обеспечивайте циркуляцию воздуха, то есть торцы бруса и досок должны быть открыты.

Грамотный подбор и правильное хранение любого пиломатериала — залог сохранения уникальных свойств дерева для последующего его использования в домостроении.

Источник: baza-drov.com.ua