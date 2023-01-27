Январь, 27 в 9:26

Из-за превышения лимита потребления во Львове и области 27 января введены аварийные отключения электроэнергии.

Укрэнерго установило на сегодня лимит потребления для области на каждый час суток отдельно — от 445 мегаватт минимально ночью до 532 мегаватт максимально днем.

Во Львовоблэнерго говорят, что этот объем покрывает примерно половину потребностей населения.

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— В связи с этим на Львовщине продолжает действовать график почасовых отключений, кроме оранжевых в отключениях будут задействованы белые клеточки графика (Возможные отключения), — объяснили в компании.

Что известно о графиках почасовых отключений во Львовской области

Найти информацию о графике для своего дома можно на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.

Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами:

зеленый цвет – электроэнергия подается;

оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;

белый цвет – возможно отключение при необходимости.

– Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго.

Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго.

В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики будут это делать.

Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

Источник: Львовоблэнерго