Экспертиза продолжается: на Харьковщине после деоккупации не идентифицированы еще более 400 убитых
Харьковские криминалисты продолжают экпертизу тел погибших после деоккупации области. До сих пор не удалось идентифицировать более 400 человек.
В целом с начала работы на освобожденных от россиян территориях Харьковщины они установили личности 199 погибших, которых обнаружили в братских могилах, стихийных захоронениях, на улицах и в домах.
Среди них — замученные и расстрелянные мирные жители.
Установить личность убитого возможно только с помощью ДНК-экспертизы, поэтому специалисты-криминалисты отбирают образцы генетического материала у родственников.
Для этого работают мобильные ДНК-лаборатории, которые позволяют на месте в течение 105 минут выделить ДНК-профиль погибшего и сравнить его с взятыми у родственников образцами.
В Украине осудили четырех участников российской диверсионно-разведывательной группы, которые похищали и пытали мирных жителей в Харьковской области. Каждому из них суд назначил наказание – тюремное заключение до 11 лет.