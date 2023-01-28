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Факты / Україна / Общество

Экспертиза продолжается: на Харьковщине после деоккупации не идентифицированы еще более 400 убитых

Валентина Летяк, редактор ленты
ДНК-експертиза на Харківщині
Фото: Нацполиция

Харьковские криминалисты продолжают экпертизу тел погибших после деоккупации области. До сих пор не удалось идентифицировать более 400 человек.

В целом с начала работы на освобожденных от россиян территориях Харьковщины они установили личности 199 погибших, которых обнаружили в братских могилах, стихийных захоронениях, на улицах и в домах.

Среди них — замученные и расстрелянные мирные жители.

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Установить личность убитого возможно только с помощью ДНК-экспертизы, поэтому специалисты-криминалисты отбирают образцы генетического материала у родственников.

Для этого работают мобильные ДНК-лаборатории, которые позволяют на месте в течение 105 минут выделить ДНК-профиль погибшего и сравнить его с взятыми у родственников образцами.

В Украине осудили четырех участников российской диверсионно-разведывательной группы, которые похищали и пытали мирных жителей в Харьковской области. Каждому из них суд назначил наказание – тюремное заключение до 11 лет.

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Источник: Нацполиция
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