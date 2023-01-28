Январь, 28 в 14:53

Харьковские криминалисты продолжают экпертизу тел погибших после деоккупации области. До сих пор не удалось идентифицировать более 400 человек.

В целом с начала работы на освобожденных от россиян территориях Харьковщины они установили личности 199 погибших, которых обнаружили в братских могилах, стихийных захоронениях, на улицах и в домах.

Среди них — замученные и расстрелянные мирные жители.

Сейчас смотрят Установить личность убитого возможно только с помощью ДНК-экспертизы, поэтому специалисты-криминалисты отбирают образцы генетического материала у родственников. Для этого работают мобильные ДНК-лаборатории, которые позволяют на месте в течение 105 минут выделить ДНК-профиль погибшего и сравнить его с взятыми у родственников образцами. В Украине осудили четырех участников российской диверсионно-разведывательной группы, которые похищали и пытали мирных жителей в Харьковской области. Каждому из них суд назначил наказание – тюремное заключение до 11 лет. Читайте Своими глазами увидели масштабы разрушений: делегация военных и экспертов из США посетила Изюм

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter