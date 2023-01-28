В Киеве стартовал художественный проект Вышитые болью в поддержку людей, подвергшихся сексуальному насилию от российских солдат.

Авторы написали вымышленные сборные рассказы, но они основаны на реальных историях женщин, переживших самое ужасное.

Их дополняют вышитые рушники, на которых орнаментом мастерицы пытались изобразить всю боль и в то же время стремление потерпевших жить дальше.

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– Вышитые рушники всегда имели сакральное значение для нашего народа. Каждый стежок, крестик, символ несет сообщение. О сексуальном насилии во время войны говорить сложно и больно. Но очень важно поддержать тех, кто пока сам не готов говорить о пережитом. Мы хотим помочь им заговорить, обратиться за помощью и таким образом разделить свою боль, — рассказала Наталья Ольберт-Синько, управляющая партнер агентства One Health, соинициатор проекта.

Истории войны, о которых молчат: в Киеве стартовал проект в поддержку пострадавших от сексуального насилия во время оккупации / 6 фотографий

Сексуальные преступления, которые во время войны совершает российская армия против украинцев, документируют правоохранители. По состоянию на январь 2023 года прокуратура Украины зафиксировала 155 случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными над украинцами.

По данным Украинского Хельсинкского союза, их может быть в 100 раз больше. Точная цифра неизвестна, ведь потерпевшие молчат, подчеркивают инициаторы проекта.

Людям тяжело найти в себе силы, чтобы говорить о таком травматическом опыте.

– Мы хотим, чтобы каждая женщина, прошедшая через этот болезненный опыт, нашла в себе силы двигаться дальше. Наши проекты помогают женщинам освободиться от гендерных предубеждений, стать опорой для себя и примером для других, — отметила Олеся Гальчинская, программный директор гендерных проектов Пакта, соинициатор проекта Вышитые болью.

Посмотреть рушники и прочесть истории можно на сайте vyshyti-bolem.in.ua.

Кроме этого, на станции метро Золотые ворота в Киеве до 2 февраля будет работать соответствующая выставка.

Истории войны, о которых молчат: в Киеве стартовал проект в поддержку пострадавших от сексуального насилия во время оккупации / 15 фотографий

Проект Вышитые болью – это инициатива информационной платформы Далі Є от агентства One Health.

На одном сайте специалисты собрали всю необходимую информацию о медицинской, психологической и юридической помощи людям, пережившим сексуальное насилие на войне.

Проект Вышитые болью должен привлечь внимание общества к беде, которую были вынуждены пережить украинки.

Выразить свою поддержку пострадавшим от сексуального насилия во время войны можно на сайте проекта, а также в социальных сетях.

Фото: Олег Герасименко