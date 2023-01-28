Январь, 28 в 9:34

Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставившего НЭК Укрэнерго, позволяют 28 января применять графики стабилизационных отключений.

Ситуация в энергосистеме все еще сложная, поэтому в ДТЭК просят не включать одновременно несколько мощных приборов.

Ознакомиться со стабилизационными графиками отключения света можно, начав вводить адрес на украинском языке.

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Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 ч. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 ч.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 мин.

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График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3



Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07.00 до 23.00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.

Источник: ДТЭК Киевские электросети