По состоянию на утро субботы, 28 января, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины. После последней ракетной атаки РФ самая тяжелая ситуация в Одесской области.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

– Потребление электроэнергии несколько уменьшилось, что характерно для выходных. Но объем уменьшения невелик, поэтому дефицит в энергосистеме остается значительным, — отмечается в сообщении.

В связи с этим все облэнерго получили лимиты потребления на эти сутки. В областях действуют графики плановых почасовых отключений света.

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В Укрэнерго подчеркнули, что причиной дефицита в энергосистеме являются периодические российские обстрелы, в результате которых были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. В частности, в ходе массированной ракетной атаки РФ 26 января существенные повреждения получили несколько объектов высоковольтной сети.

А производство электричества на работающих электростанциях не способно полностью покрыть потребление в нашей стране.

Сейчас идет восстановление энергетических объектов, поврежденных во время атаки РФ 26 января.

– Самая сложная ситуация в Одесской области. Из-за значительных повреждений восстановление плановой схемы питания региона требует больше времени, чем раньше… После каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше, – уточнили в компании.

В целом, энергосистема Украины с осени прошлого года пережила 13 ракетных атак России и 15 ударов беспилотников по энергообъектам. На дефицит в энергосистеме влияет и то, что под контролем противника находятся Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, а это более 10 ГВт основных мощностей.

А на временно оккупированных территориях юга Украины расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.

Источник: Укрэнерго