Идеальное ученическое бомбоубежище на Харьковщине: как выглядит и сколько стоило

Январь, 29 в 20:24

В Харьковском государственном научном лицее Одаренность обустроили бомбоубежище по всем правилам и требованиям — с партами, кроватями, уборными. Это первое укрытие, обустроенное должным образом в учебном заведении Харьковской области.

Бомбоубежище расположено в подвале спального корпуса лицея, в случае тревоги спуститься вниз можно за считанные минуты. До полномасштабной войны здесь учились 300 детей со всех уголков области, в лицее жили 24/7. Домой ездили разве что на выходные или каникулы.

— Наша школа является учреждением областного подчинения, школа с проживанием, у нас в мирное время учились и будут учиться после победы дети со всей Харьковской области. Во время учебы дети постоянно находятся в школе, здесь проживают. Безусловно, вопрос безопасности для нас есть и будет самым важным, когда в любой момент дети и ночью, и утром должны быть защищены, — отметил директор Харьковского научного лицея Валерий Поливанный.

Когда на Харьков полетели первые российские снаряды — ученики и учителя прятались в тогда еще не обустроенном подвале. Директор лицея показал фотографии как было до ремонта — подвал мало чем отличался от тех, что есть в многоэтажках.

Сейчас смотрят

— Фактически только потолок, стены, даже не было пола, не было освещения, не было теплоснабжения, и, соответственно, сегодня мы видим совсем другое помещение, — утверждает он.

Сейчас это образцовое школьное бомбоубежище, так его охарактеризовал министр науки и образования Сергей Шкарлет. И пока единственное обустроенное таким образом в Харькове. Рассчитано на одновременное пребывание 400 человек, поэтому в первую очередь позаботились о чистом воздухе, говорит директор лицея.

— Полностью установлена система вентиляции, у нас теперь всегда есть чистый воздух. Это очень мощная вентиляционная система, которая будет обеспечивать чистым воздухом более 400 человек, — утверждает директор.

Здесь есть парты для обучения, уголок для отдыха и двухэтажные кровати.

— Кровати двухэтажные, чтобы больше людей разместилось. Согласно санитарным нормам, надо не менее 0,6 кв. м на одного человека в укрытии, соответственно, чтобы разместить всех наших учеников и учителей, мы такие двухъярусные кровати и заказывали, — добавил он.

Установили систему отопления — можно регулировать температуру в помещении. Есть мощный электрогенератор на 15 киловатт. В случае отсутствия электроэнергии он обеспечит укрытие светом, работу системы вентиляции, мобильной связи и интернета — есть кабельная и спутниковая.

— Установили усилитель мобильной связи — и все три мобильных оператора здесь работают, можно постоянно пользоваться телефонной связью. И интернет — мы получили Starlink, устанавливаем его, чтобы была альтернативная система интернета, — поделился директор лицея.

На ремонт понадобилось два месяца и 17 млн грн. Поливанный говорит, что не сразу смогли найти подрядчика, который взялся бы за работу в такие сжатые сроки.

— Понимая, что и в послевоенное время нам надо будет заниматься вопросами безопасности, мы обратились в областную военную администрацию и получили поддержку. Всего было выделено 17 млн грн на все проектные работы, документацию, строительные работы, оборудование, которого здесь также очень много. Мы получили эти деньги в ноябре, в течение двух месяцев все работы были проведены, завершены и помещения обустроены для пребывания людей. У нас были такие временные рамки, что мы должны были все успеть. Мы обращались сразу к нескольким строительным предприятиям в Харькове, несколько из них нам сразу отказали из-за большого объема работы и сжатых сроков, но все же подрядчик нашелся.

Идеальное ученическое бомбоубежище на Харьковщине: как выглядит и сколько стоило / 13 фотографий

Фото: Игорь Тамбиев

Пока дети из Одаренности, как и все в Харьковской области, учатся дистанционно: треть эвакуировалась за границу, треть живет за пределами Харьковской области, и остальные — дома, говорит Поливанный. Поэтому ученики видели укрытие только на фото, однако уже писали как им хочется вернуться в школу.

— Безусловно, у детей уже есть множество предложений как кроме укрытия использовать эти помещения в послевоенное, мирное время. От детей есть предложения обустроить небольшой тренажерный зал, установить столы для настольного тенниса.

Однако пока идет война — обучение оффлайн не возобновят, а в укрытии прячутся от обстрелов переселенцы. Лицей стал большим перевалочным пунктом для тех, кто сбежал от войны.

— В этом помещении могут находиться и уже находятся во время воздушных тревог работники нашей школы, таких около 50 человек в школе ежедневно, которые приходят на работу. Также в нашей школе размещаются перемещенные лица, люди, которые выезжают с деоккупированных территорий, с оккупированных территорий. Мы их принимаем на определенный срок, они у нас могут находиться определенный срок, и, соответственно, пользоваться этим помещением.

За время полномасштабной войны через этот лицей прошли около 20 тыс. взрослых и детей, в частности, из Волчанска, Купянска, других сел и городков, оказавшихся в оккупации на левом берегу Печенежского водохранилища. Мост через него разрушили, осталась только тоненькая пешеходная тропинка, и в июле по понедельникам оккупанты согласились выпускать через нее людей на подконтрольную Украине территорию.

На этой стороне водохранилища людей встречали волонтеры, украинские правоохранители, представители власти и везли в этот лицей. Бывало, что среди переселенцев попадались и их ученики, говорит директор учебного заведения. Это было одновременно больно: видеть, что их дети возвращаются в лицей не учиться, а прячутся от войны, и радостно, потому что они живы.

— Поскольку наши дети со всей Харьковской области, во время массовых мероприятий по эвакуации людей с оккупированных территорий, каждый понедельник кто-то из наших учеников с семьями выезжали. И мы очень радовались, когда их привозили именно в нашу школу, они возвращались в школу хотя бы на день, на несколько дней, и мы были очень счастливы видеть каждого из них.

Не все оставались здесь ночевать — кому было к кому ехать, тогда останавливались у родственников или друзей, а были такие, кто жил в лицее по несколько дней и даже недель, говорит директор учебного заведения. Сейчас здесь всего два десятка переселенцев, и не только с Харьковщины. Среди них — Людмила из Великой Писаревки на Сумщине.

— Выехали оттуда — 3 км от границы, выехали сразу на Полтавщину, собирались возвращаться домой, там снова стало очень шумно, приехали сюда, — отмечает переселенка Людмила Румянцева.

В лицее готовятся к новой волне переселенцев, которая может произойти с новым контрнаступлением Вооруженных Сил Украины. Однако больше всего хотят, чтобы туда снова вернулись их дети — не как переселенцы, а как ученики.

Директор Харьковского научного лицея отмечает, что учебное заведение ждет всех учеников и гордится тем, что за военное время ни один ребенок не выбыл из школы из-за таких обстоятельств.