Сколько времени нужно на подготовку пилотов для управления F-16: ответ эксперта

Январь, 29 в 18:13

На подготовку военного пилота для управления многофункциональными легкими истребителями F-16 может понадобиться от двух до шести месяцев, чтобы выполнять сравнительно легкие задачи.

В то же время для выполнения более серьезных и сложных задач может потребоваться больше времени. Об этом в эфире информационного телемарафона Единые новости заявил эксперт по вопросам авиационного сектора Богдан Долинце.

— Если мы говорим о подготовке военного пилота с нуля, то, как правило, срок подготовки составляет от пяти до 10 лет. И стоит в среднем от 150-200 млн грн. Это очень дорогой процесс подготовки пилотов. Если мы говорим о подготовке уже действующих пилотов, когда есть пилоты и необходимо фактически им расширить допуски, дать возможность эксплуатировать новые виды техники, то здесь очень сильно будет зависеть от того, какая квалификация этого пилота, какие допуски он до этого имел.

По словам эксперта, это совершенно новый вид техники, который отличается от советских самолетов. Он отмечает, что истребители F-16 — это совсем другая система.

Сейчас смотрят — Все же должны понимать, что получить допуск к эксплуатации условно западного образца техники — это не то же самое, что и получить допуск к еще одной модели советской техники, когда в принципе использовались похожие системы. Большинство систем могли иметь либо одинаковый интерфейс, либо могли использоваться на нескольких подвидах авиационной техники. Здесь речь идет о полностью другом самолете с другой внутренней архитектурой. Конечно, общие правила полета никуда не деваются, пилотажные навыки не исчезают. Но даже пилоту, который имеет большое количество часов налета, придется все же определенное количество часов отлетать на тренажерах, а затем на реальных машинах. Эксперт по вопросам авиационного сектора отмечает, что обучение пилотов сроком от двух до шести месяцев — это очень оптимистичный прогноз. В то же время реальный срок подготовки может составлять от четырех до шести месяцев. — Если мы говорим о такой составляющей, то кратчайшие сроки — это от двух до шести месяцев. Это очень оптимистичный срок, а реальный срок может быть от четырех до шести месяцев, а для более сложных задач, как правило, от восьми до 12 месяцев. Если мы говорим о более серьезных и сложных задачах, то для этого нужно значительно больше времени. Возможно, даже пилоты сначала получат допуск к несложным задачам, а затем параллельно эксплуатируя самолеты на территории Украины смогут продолжить обучение, получать новые квалификации для того, чтобы выполнять все более сложные задачи с этими типами самолетов. Читайте Невозможно сегодня, реально завтра: Резников о предоставлении Украине истребителей F-16

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