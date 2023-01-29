Отключение света в Ровно: график на 29 января 2023 года
29 января в Ровенской области продолжают действовать графики почасовых отключений.
Местным энергетикам удается соблюдать такие ограничения, несмотря на значительный дефицит мощности в энергосистеме государства после уже 13-го массированного ракетного обстрела.
Как будет происходить отключение света в Ровно 29 января 2023 года – далее в материале Фактов ICTV.
График отключения света в Ровно
Графики почасовых отключений в Ровенской области можно посмотреть по ссылке.
Для жителей Ровно разработали отдельные графики обесточивания.
Также ознакомиться с перечнем планируемых отключений жители Ровно могут в личных кабинетах потребителей:
В Ровнооблэнерго также отметили:
- обнародованные графики – это графики вероятных отключений, которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему;
- графики являются приблизительными – в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области;
- в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне графика. Также может меняться и продолжительность отключений;
- графики не применяются к объектам критической инфраструктуры.
Стоит отметить, что одной из главных причин именно аварийных отключений оборудования Ровнооблэнерго являются неблагоприятные погодные условия.
Источник: Ровнооблэнерго