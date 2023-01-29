Январь, 29 в 9:46

29 января в Ровенской области продолжают действовать графики почасовых отключений.

Местным энергетикам удается соблюдать такие ограничения, несмотря на значительный дефицит мощности в энергосистеме государства после уже 13-го массированного ракетного обстрела.

Как будет происходить отключение света в Ровно 29 января 2023 года – далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят График отключения света в Ровно Графики почасовых отключений в Ровенской области можно посмотреть по ссылке. Для жителей Ровно разработали отдельные графики обесточивания. Также ознакомиться с перечнем планируемых отключений жители Ровно могут в личных кабинетах потребителей: Кабинет юридического потребителя

Кабинет бытового потребителя В Ровнооблэнерго также отметили: обнародованные графики – это графики вероятных отключений , которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему;

, которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему; графики являются приблизительными – в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области;

– в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области; в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне графика . Также может меняться и продолжительность отключений;

. Также может меняться и продолжительность отключений; графики не применяются к объектам критической инфраструктуры. Стоит отметить, что одной из главных причин именно аварийных отключений оборудования Ровнооблэнерго являются неблагоприятные погодные условия. Источник: Ровнооблэнерго

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