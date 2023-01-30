Январь, 30 в 17:38

Украинцы, которые из-за полномасштабной войны вынуждены были выехать за границу и получают там материальную помощь, не должны платить с нее налоги. В то же время, нужно будет отражать эти доходы в декларации.

Соответствующие разъяснения опубликовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что миллионы украинцев были вынуждены искать убежища в других государствах во время войны. И многие из них получают там денежную и материальную помощь от разных учреждений и организаций.

Сейчас смотрят Согласно Налоговому кодексу Украины, налогоплательщики должны подавать годовую декларацию о своих доходах и имущественном положении, а также платить налоги. В то же время, в законодательстве прописали исключение относительно налогообложения доходов, полученных за границей украинцами и членами их семей первой степени родства. Речь идет о гражданах, которые из-за агрессии РФ выехали за границу, получают помощь от иностранных стран и их государственных фондов. Таким образом украинским беженцам следует учитывать два момента: Налогоплательщикам придется декларировать полученную за границей помощь в Украине.

Налог на такой доход и военный сбор с суммы помощи платить не нужно. – Граждане Украины, воспользовавшиеся правом на временную защиту в других странах мира, обязаны задекларировать в качестве иностранного дохода полученную помощь от иностранных государств, их госфондов, иностранных кампаний и организаций. При этом налог на этот иностранный доход и военный сбор с суммы помощи не определяется и не уплачивается, — подчеркнул Лубинец. Он напомнил, что украинцы могут подать налоговую декларацию онлайн: через Электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы. Как известно, украинцы, которые с 24 февраля 2022 года вынужденно покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), получают денежную помощь от государства. Речь идет о 3 тыс. грн на каждого ребенка и человека с инвалидностью, а также 2 тыс. грн на каждого человека старше 18 лет. Читайте Какие страны будут принимать беженцев из Украины в 2023 году Источник: Telegram-канал Дмитрия Лубинца

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