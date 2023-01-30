Генераторы надежды: Европейский Союз продолжает энергетическую поддержку Украины

Январь, 30 в 19:54

Год великой войны убедил – наши европейские партнеры всесторонне помогают Украине.

Европейцы понимают, что поддержка Украины – это поддержка мира, демократии и международного порядка. ЕС помогает на всех фронтах: военном, финансовом, гуманитарном. С начала войны сумма общей помощи составила почти €49 млрд!

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Важный аспект – энергетическая поддержка. С начала массированных ракетных атак на нашу энергосистему ЕС передает Украине генераторы, трансформаторы, оборудование для восстановления поврежденных объектов, лампы – все, чтобы Украина прошла эту драматическую зиму.

Недавно ЕС выделил Польше €114 млн на приобретение генераторов для обеспечения энергетического резерва, как первый шаг — в Украину доставят тысячу новых генераторов из польского резерва в дополнение к 1,4 тыс. генераторов и другого энергооборудования, которые были уже предложены через Механизм гражданской защиты ЕС.

Россия в очередной раз подтвердила свой статус террориста, атаковав украинскую энергосистему: с октября 12 волн массированных ракетных обстрелов сетей и объектов генерации, более тысячи выпущенных ракет и снарядов.

Путин думал, что выиграет войну энергетическим шантажом, равно как шантажировал Европу российским газом, хотел поссорить Украину с международными партнерами. Но Кремлю это не удалось.

Позиция европейских лидеров неизменна, поддержка Украины бесспорна во всех сферах, и энергетической тоже.

– Мы думали, что Путин уже совершил худшие из возможных зверств против украинского народа, но теперь он использует холод, чтобы терроризировать мирное население, – сказал пресс-секретарь президента Европарламента Юри Лаас.

Он отметил, что Европа с начала войны показала возможность оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные ситуации.

— Мы способны преодолеть что угодно, если будем работать вместе, — добавил Лаас.

С первых блэкаутов европейские партнеры помогают Украине пережить эту зиму. Для работы критической инфраструктуры, школ, больниц крайне требовались тысячи генераторов. Партнеры оперативно откликнулись.

Глава Европарламента Роберта Мецола совместно с Евроситиз, международной организацией, объединяющей крупные европейские города, запустили масштабную кампанию Генераторы надежды.

К ней присоединились 200 городов, которые имели генераторы, трансформаторы и запчасти для электросетей и передавали их Украине.

– Европейский Союз вместе с другими международными партнерами помогают Украине в этой ситуации, – сообщил посол Евросоюза, председатель Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

В 2022 году Европейский Союз и его страны-члены уже передали Украине 3,5 тыс. генераторов. И будут еще.

– Эти генераторы производят не только электроэнергию, я надеюсь, они генерируют надежду, что ЕС поддерживает Украину, – добавил Маасикас.

Инициатива Евросоюза по энергоподдержке Украины побудила и вдохновила многих друзей нашей страны к аналогичным шагам.

Так, городу Буча под Киевом, где россияне совершали зверства и убили более 400 человек, с генераторами помогли европейские города-побратимы. Ими обеспечены все школы, больницы, пункты Незламності, городские котельные.

– С одной стороны, город небольшой – не Киев, но нам все равно нужны десятки генераторов разной мощности, говорит заместитель городского головы Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская.

Буча построила побратимство с европейскими городами в Македонии, Германии, Франции, Польше, Литве, и города-побратимы выделили определенное количество генераторов промышленной мощности, от которых работает критическая инфраструктура.

Кроме генераторов, европейские партнеры помогают с самым важным – оборудованием для ремонта поврежденных ТЭС и сетей.

Не так давно шесть грузовиков с трансформаторами, переключателями, ограничителями напряжения приехали на один из поврежденных объектов. Это помощь от шести стран. Все оборудование современное и надежное, поэтому партнеры помогают еще и модернизировать нашу энергосистему, интегрировать ее в энергорынок ЕС.

— Массированные сознательные атаки на гражданскую инфраструктуру с целью заморозить сотни тысяч человек – это терроризм! Это государственный терроризм со стороны России, – подчеркнул посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Он подчеркнул, что Польша это осуждает и что все государства, для которых права человека важны, стали бок о бок с Украиной.

Поддержал Евросоюз также инициативу Украины по обмену старых ламп накаливания на светодиодные. Во время энергетического Рамштайна президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия готова покрыть закупку почти 30 млн светодиодных ламп (LED).

Правительство Украины утвердило программу обмена, и уже с начала февраля украинцы смогут бесплатно обменять в отделениях Укрпочты до пяти устаревших и энергоемких ламп накаливания на энергосберегающие.

В отделение нужно прийти с лампами на обмен, паспортом и идентификационным кодом. Предварительно можно зарегистрироваться в приложении Дія.

Так мы сэкономим и недостающую сегодня электроэнергию и средства семьи, ведь каждая лампа накаливания потребляет в среднем в восемь раз больше энергии, чем светодиодная.

Европейские партнеры подчеркивают, что продолжат всесторонне поддерживать Украину, пока Россия не покинет нашу территорию.

– ЕС будет продолжать противостоять Кремлю, – сказал Юри Лаас. – Путин хочет, чтобы мы были разделены, поэтому мы останемся едиными.

Он добавил, что Путин хочет разрушить наш мир, потому мы будем за него бороться. Европа будет на стороне Украины, как это делала с 24 февраля.

Фото: Janez Lenarčič