Январь, 30 в 10:06

Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставившего НЭК Укрэнерго, позволяют 30 января применять графики стабилизационных отключений.

Ситуация в энергосистеме все еще сложная, поэтому в ДТЭК просят не включать одновременно несколько мощных приборов.

Ознакомиться со стабилизационными графиками отключения света можно, начав вводить адрес на украинском языке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter