В Украину поступили шесть систем противодействия вражеским беспилотникам — так называемые Ловцы Шахедов. Fortem DroneHunter F700 уже защищают украинские энергетические объекты от российских дронов.

Ловцы вражеских дронов считаются самой современной оборонной технологией, защищающей стратегические объекты США.

Факты ICTV узнали, что известно о Fortem DroneHunter F700, их технические характеристики и особенности применения.

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Fortem DroneHunter F700: что это

Система DroneHunter F700 – беспилотный летательный аппарат американской компании Fortem Technologies, который может использоваться для противодействия российским дронам типа Орлан и иранским Shahed-136.

По данным производителя, во время тестов эффективность работы составляла 85%. Fortem Technologies отмечает, что DroneHunter F700 может перехватывать Орлан-10, Shahed-136 и другие беспилотники массой до 500 кг, которые летают на высоте до 5,5 км

Система полностью автономная, радиолокационная и специально создана для превосходной скорости и маневренности.

DroneHunter F700 оборудован сетками DrogueNet, с помощью которых может захватывать вражеские беспилотники. Система получила радар для отслеживания БпЛА и сенсоры, благодаря которым оператор получает информацию о перехваченной цели. F700 может останавливать вражеские беспилотники как днем, так и ночью.

Как работает система DrogueNet? F700 выстреливает сетки для захвата вражеского дрона. После этого он может доставить перехваченную цель оператору или спустить на землю с помощью парашюта. На перезаряжание системы уходит около трех минут. DrogueNet крепится к крылу или фюзеляжу БпЛА.

БпЛА DroneHunter могут действовать в одиночку или в сотрудничестве с несколькими беспилотниками, чтобы защитить большую территорию.

DroneHunter более тщательно расследует злонамеренные беспилотники, тогда как бортовые оптические камеры передаются обратно в SkyDome Manager C2.

Режимы DroneHunter F700

Наиболее распространенными атаками врага являются одиночные атаки беспилотников и мультивекторные атаки с несколькими беспилотниками, нападающими с разных сторон.

Когда система это замечает, она автоматически или централизованным разрешением операционного центра запускает несколько DroneHunter для перехвата вражеских целей. Каждый DroneHunter фиксируется на определенной траектории вражеского БпЛА.

По данным производителя, Ловцы Шахедов имеют три основных режима, которые выбираются автоматически каждым DroneHunter или оператором.

Режим преследования

DroneHunter очень тщательно исследует беспилотники врага, а бортовые оптические камеры передают информацию обратно к SkyDome Manager C2.

Режим атаки

Когда система замечает вражеский дрон, бортовой радар может быстро определить скорость и размер цели. После этого F700 занимает позицию атаки, чтобы поймать и захватить вражеский дрон.

Режим защиты

Когда беспилотник фиксируется на трассе, бортовой радар может быстро определить, является ли цель больше или быстрее, чем DroneHunter. В таком случае искусственный интеллект F700 автономно занимает оборонительную позицию и заранее определяет точку защиты.

Когда вражеские дроны быстро приближаются, F700 маневрирует, чтобы запустить сеть сетки DrogueNet. Когда вражеский дрон попадает в ловушку и запутывается, Ловец Шахедов пытается отбуксировать его.

Если схваченный беспилотник слишком большой, DroneHunter раскрывает парашют, который вызывает неравномерное сопротивление самолета, в результате чего вражеский дрон останавливается и безопасно опускается прямо на землю.

Автономная буксировка

Сетки DrogueNet обеспечивают автономную буксировку в предназначенное место для проведения криминалистической экспертизы и безопасной утилизации вражеского беспилотника.

Особенности DroneHunter F700