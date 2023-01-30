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Факты / Україна / Общество

На Херсонщине россияне запрещают школьникам учиться онлайн и развернули полевой госпиталь

Юля Захарченко, редактор ленты
На Херсонщине россияне запрещают школьникам учиться онлайн и развернули полевой госпиталь
Фото: Генштаб ВСУ

В Таврическом Скадовского района Херсонской области оккупанты развернули “полевой госпиталь” в помещении детского сада, в котором лечат российских военнослужащих.

Он переполнен тяжелоранеными захватчиками. Об этом сообщает в сводке 30 января Генеральный штаб ВСУ.

По последним данным, в местных школах Каховского района российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе.

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Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому захватчики угрожают принудительно вывозить детей на так называемое “обучение” вглубь временно оккупированной Херсонской области, а также в Россию и на Крымский полуостров.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлении от огня артиллерии врага пострадали районы более 40 населенных пунктов.

Среди них — Гуляйполе и Белогорье Запорожской области, а также Берислав, Львовское, Ивановка, Антоновка, Херсон, Береговое и Велетенское Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

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Источник: Генштаб ВСУ
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