На Херсонщине россияне запрещают школьникам учиться онлайн и развернули полевой госпиталь

В Таврическом Скадовского района Херсонской области оккупанты развернули “полевой госпиталь” в помещении детского сада, в котором лечат российских военнослужащих.

Он переполнен тяжелоранеными захватчиками. Об этом сообщает в сводке 30 января Генеральный штаб ВСУ.

По последним данным, в местных школах Каховского района российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе.

Сейчас смотрят

Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому захватчики угрожают принудительно вывозить детей на так называемое “обучение” вглубь временно оккупированной Херсонской области, а также в Россию и на Крымский полуостров.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлении от огня артиллерии врага пострадали районы более 40 населенных пунктов.

Среди них — Гуляйполе и Белогорье Запорожской области, а также Берислав, Львовское, Ивановка, Антоновка, Херсон, Береговое и Велетенское Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных жителей.