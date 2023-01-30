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Факты / Україна / Общество

В отделениях Укрпочты заработала услуга обмена старых ламп на энергосберегающие

Кристина Величанская, Кореспондентка Факти ICTV Валентина Чорна, редактор ленты
світлодіодні led лампи

Украинцы уже могут обменять лампы накаливания на новые светодиодные в отделениях Укрпочты.

На данный момент возможность бесплатно получить пять LED-лампочек есть во всех областных центрах, а также в Кривом Роге, Краматорске и Покровске. Всего эта услуга доступна в 1 тыс. отделений.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский. В середине февраля получить LED-лампы можно будет во всех городах Украины, а позже – в селах.

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— Выбирайте лампочки, которые вам нужны. У нас их два типа – с маленьким и большим цоколем. Сделали все максимально удобно, чтобы люди могли заменить свои старые лампы и действительно помочь стране бороться на энергетическом фронте, — сказал Смелянский.

Ігор Смілянський

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, заявку на обмен лампочек уже можно подавать в приложении Дія.

Заявка будет действовать пять дней, в течение этого времени следует обратиться в Укрпочту. Но в отделения можно приходить даже без предварительной регистрации.

С собой нужно иметь паспорт, РНОКПП и исправные лампы накаливания.

Напомним, в декабре стало известно, что с 1 января каждый украинец может бесплатно получить по пять LED-лампочек от государства.

Всего планируют заменить 50 млн ламп — именно такое количество сэкономит работу одного реактора АЭС. 30 млн ламп профинансирует Европейский Союз.

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