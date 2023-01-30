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Факты / Україна / Общество

Отключение света в Ровно: график на 30 января 2023 года

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Отключение света в Ровно: график на 30 января 2023 года

В понедельник, 30 января, в Ровенской области продолжают действовать графики почасовых отключений.

Местным энергетикам удается соблюдать такие ограничения, несмотря на значительный дефицит мощности в энергосистеме государства после уже 13-го массированного ракетного обстрела.

Как будет происходить отключение света в Ровно 30 января 2023 года – далее в материале Фактов ICTV.

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График отключения света в Ровно

Графики почасовых отключений в Ровенской области можно посмотреть по ссылке.

Для жителей Ровно разработали отдельные графики обесточивания.

Также ознакомиться с перечнем планируемых отключений жители Ровно могут в личных кабинетах потребителей:

В Ровнооблэнерго также отметили:

  • обнародованные графики – это графики вероятных отключений, которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему;
  • графики являются приблизительными – в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области;
  • в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне графика. Также может меняться и продолжительность отключений;
  • графики не применяются к объектам критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что одной из главных причин именно аварийных отключений оборудования Ровнооблэнерго являются неблагоприятные погодные условия.

Источник: Ровнооблэнерго

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