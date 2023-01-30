Выезд за границу 2023: могут ли мужчины с инвалидностью покидать территорию Украины
Во время военного положения мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) не могут пересекать границу. Эти ограничения распространяются почти на всех мужчин. Впрочем, правило имеет свои исключения.
Могут ли мужчины с инвалидностью пересекать границу в 2023 году, читайте в материале Фактов ICTV.
Пересечение границы для лиц с инвалидностью 2023
Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что в Украине нет законов, которые бы запрещали выезд мужчин, даже во время военного положения.
— На сегодняшний день конкретного запрета на выезд мужчин за границу нет. Так, в статье 33 Конституции Украины указано, что во время действия военного положения может быть ограничен выезд мужчин, однако эти ограничения устанавливаются законом. А такого закона в Украине пока нет, — говорит юрист.
Соответственно, определенные ограничения по выезду мужчин за границу существуют.
Впрочем, адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко отмечает, что Согласно пункту 2¹ Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право лица с инвалидностью.
Поэтому мужчины, имеющие инвалидность I, II, III группы, могут свободно пересекать границу.
Соответственно, мужчины, имеющие инвалидность I, II, III группы, могут свободно пересекать границу.
Однако здесь есть нюанс — свою инвалидность нужно подтвердить соответствующими документами.
— Что касается мужчины с инвалидностью, то он должен быть снят с воинского учета. То есть на границе будут требовать документы, подтверждающие инвалидность, и документы, подтверждающие снятие с воинского учета. Это может быть справка из военкомата, отметка в военном билете и тому подобное, — говорит юрист.
По словам Кравца, даже наличие соответствующих документов не дает мужчинам с инвалидностью 100% шансы на выезд за границу.
— Решение о том, разрешат ли мужчине с инвалидностью пересечь границу, принимается в пункте пропуска пограничниками, которые должны изучить все документы лица и выяснить все обстоятельства. Поэтому пограничники могут не пропустить мужчину по определенным причинам, даже если он имеет все документы, — говорит Кравец.
Какие документы понадобятся для пересечения границы 2023
Надежда Грищенко отмечает, что это должны быть документы, подтверждающие определенную группу инвалидности мужчины:
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины;
- справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
— Дополнительно обращу внимание, что недавно справку МСЭК как основание для подтверждения инвалидности для выезда инвалида отменили. Поэтому, необходимо оформить именно те документы, которые предусмотрены вышеупомянутым пунктом, — отмечает Грищенко.
Ранее в этом перечне документов была справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации №157-1/о). Однако документ был исключен. Так, 28 октября Кабинет министров Украины принял постановление №1212, которым внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.
Согласно этим изменениям, справка №157-1/о не предоставляет возможность пересекать границу.
Также не стоит забывать о документах, которые бы подтвердили снятие мужчины с воинского учета.