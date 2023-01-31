Армия РФ усилила штурмы на определенных направлениях: актуальная карта боевых действий на 31 января 2023
Российская армия имеет определенные успехи на нескольких направлениях на территории Украины, где проводит активные штурмовые действия.
Об этом свидетельствует актуальная карта боевых действий, предоставленная американским аналитическим Институтом изучения войны (ISW).
В частности, изменения можно заметить возле Орехова Николаевской области, Торецка и Бахмута, Лиманского района Донецкой области.
В Институте изучения войны отмечают, что задержки с предоставлением западных систем дальнего огня, передовых систем противовоздушной обороны и танков ограничили способность Украины воспользоваться возможностями для проведения больших контрнаступательных операций, которым могли бы способствовать недостатки и неудачи российских военных операций.
Украина намерена собрать танковую коалицию, чтобы усилить возможности воинов ВСУ на разных направлениях и освободить свои территории от российского врага.