Январь, 31 в 0:01

Российская армия имеет определенные успехи на нескольких направлениях на территории Украины, где проводит активные штурмовые действия.

Об этом свидетельствует актуальная карта боевых действий, предоставленная американским аналитическим Институтом изучения войны (ISW).

В частности, изменения можно заметить возле Орехова Николаевской области, Торецка и Бахмута, Лиманского района Донецкой области.

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В Институте изучения войны отмечают, что задержки с предоставлением западных систем дальнего огня, передовых систем противовоздушной обороны и танков ограничили способность Украины воспользоваться возможностями для проведения больших контрнаступательных операций, которым могли бы способствовать недостатки и неудачи российских военных операций.

Украина намерена собрать танковую коалицию, чтобы усилить возможности воинов ВСУ на разных направлениях и освободить свои территории от российского врага.