Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Армия РФ усилила штурмы на определенных направлениях: актуальная карта боевых действий на 31 января 2023

Юля Захарченко, редактор ленты
Армия РФ усилила штурмы на определенных направлениях: актуальная карта боевых действий на 31 января 2023

Российская армия имеет определенные успехи на нескольких направлениях на территории Украины, где проводит активные штурмовые действия.

Об этом свидетельствует актуальная карта боевых действий, предоставленная американским аналитическим Институтом изучения войны (ISW).

Фото: ISW

Фото: ISW

В частности, изменения можно заметить возле Орехова Николаевской области, Торецка и Бахмута, Лиманского района Донецкой области.

Сейчас смотрят

В Институте изучения войны отмечают, что задержки с предоставлением западных систем дальнего огня, передовых систем противовоздушной обороны и танков ограничили способность Украины воспользоваться возможностями для проведения больших контрнаступательных операций, которым могли бы способствовать недостатки и неудачи российских военных операций.

Украина намерена собрать танковую коалицию, чтобы усилить возможности воинов ВСУ на разных направлениях и освободить свои территории от российского врага.

Читайте
В Украину отправили первые 60 БМП Bradley — Министерство обороны США

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка