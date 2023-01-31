Денежная помощь во время войны: какие государственные и международные выплаты могут получить украинцы
С началом полномасштабной войны на территории Украины тысячи украинцев вынуждены были убегать от ракет и выстрелов. Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине превысило 8 млн человек.
И украинская власть, и международные организации начали поддерживать и помогать ВПЛ, предоставляя им разнообразную помощь.
Факты ICTV собрали информацию о всех денежных пособиях ВПЛ от различных структур. Подробнее читайте в нашем материале.
Государственные пособия ВПЛ
Государственная выплата, в пределах которой ФОП и наемные работники с территорий, где продолжаются боевые действия, могут получить выплату 6 500 грн. Эту помощь необходимо было оформлять через сервис Дія.
Заявку на выплаты уже невозможно прислать, но деньги получили еще не все. Такая длительная задержка связана прежде всего с большим количеством желающих. Реестры до сих пор прорабатывают все данные.
Ежемесячная государственная помощь на проживание ВПЛ — 2 тыс. грн взрослому и 3 тыс. детям и людям с инвалидностью.
Чтобы ее получить, необходимо прислать соответствующую заявку. До 30 апреля 2022 года сделать это можно было онлайн через приложение Дія. Сейчас эти выплаты ВПЛ поступают не всем, а только жителям определенных общин.
Компенсацию 450 грн за коммунальные услуги могут получить те, кто приютил у себя дома ВПЛ. В период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года сумма компенсации определяется на уровне 30 грн за каждый день.
Общая сумма компенсации определяется путем определения произведения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день.
То есть если один человек проживал 30 дней, то компенсация будет составлять 443,10 грн (14.77 грн. х 30 дней).
Получить эти деньги можно следующим образом:
- подать заявление о готовности приютить людей в орган местного самоуправления (ОМС) по месту жительства или через сайт Приют;
- подать соответствующее заявление в ОМС при поселении переселенцев;
- до пятого числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и переселенцев, которые проживали;
- получить компенсацию.
По 6 500 грн за трудоустройство ВПЛ. Украинские предприниматели смогут получать по 6 500 грн за каждого нанятого на работу переселенца.
Подать заявку на получение компенсации можно через сервис Дія. Деньги уже можно получить за первый и второй месяц работы переселенца.
Международная помощь ВПО
Кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, которая реализуется совместно с правительством Украины.
В частности, такую помощь ВПЛ могут получить от Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины.
Финансовая помощь в рамках программы составит 2 500 грн на человека. Выплаты будут осуществляться на основании данных из информационной базы внутренне перемещенных лиц.
Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь, на основании сведений из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и информационной платформы єДопомога.
Программа денежной помощи от ЮНИСЕФ Совместно — дополнительная поддержка многодетных украинских семей, пострадавших от войны. Многодетным семьям будет выплачиваться пособие в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более чем на пять человек.
Чтобы получить денежную помощь, необходимо заполнить анкету на сайте ЮНИСЕФ и отправить ее, следуя инструкциям.
Многоцелевая денежная помощь от ООН внедрилась во всех областях, которые принимают большое количество перемещенных лиц. А именно в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской.
Денежная помощь предоставляется УВКБ ООН ВПЛ, помогает решить их основные потребности, как необходимость платить аренду, покупать еду и предметы гигиены.
Сумма помощи составляет 2 220 грн на каждого члена семьи. Помощь будет оказываться в течение трех месяцев. То есть, в целом за три месяца – 6 660 грн на одного члена семьи.