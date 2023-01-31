Январь, 31 в 17:47

Польский язык может стать предметом для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук во время совещания, на котором обсуждались возможности получения образования украинцами в Польше и поляками — в Украине.

На совещании также присутствовали представители Министерства образования и науки и Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Сейчас смотрят

Среди тем обсуждения была, в частности, возможность включения польского языка в перечень учебных предметов, по которым проводится ВНО.

— Объединение с поляками — залог устойчивого развития и безопасности. Образование и язык — это главные инструменты, с которых начинается такое объединение. Мы должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг — изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в перечень учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня, — сказала Верещук.

Отмечается, что сегодня для граждан Польши в МОН прорабатывают алгоритм признания и зачисления результатов Egzamin maturalny (польская матура) при поступлении в украинские учебные заведения.

Вице-премьер Верещук предложила поддержать зарегистрированный в парламенте правительственный законопроект № 8228-1. Он продлит на 2023 год отмену ГИА и ВНО как конкурсного критерия доступа в образовательные учреждения.

— Это упростит как нашим гражданам, так и полякам процесс поступления в украинские и польские учебные заведения, — считают в Минреинтеграции.

В свою очередь представители МОН сообщили, что сегодня в Польше признаются украинские документы о базовом общем среднем образовании (аттестаты об окончании 9 класса). Так же как и результаты ВНО засчитываются для поступления в польские высшие учебные заведения.

— Украинская сторона открыта к сотрудничеству с Польшей на всех уровнях, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию, — резюмировала Ирина Верещук.

Напомним, более 80% граждан Украины в Польше, что составляет более 780 тыс., уже нашли себе работу.

Источник: Минреинтеграции