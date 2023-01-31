По состоянию на утро вторника, 31 января, в Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания. Есть риск аварийных отключений света.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Все облэнерго получили лимиты потребления электричества на эти сутки. В областях действуют графики плановых почасовых отключений света.

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По состоянию на утро 31 января не зафиксировано превышение лимитов, поэтому диспетчерский центр Укрэнерго пока не применял аварийных отключений света. Однако в компании предупреждают, что из-за роста потребления такой риск есть.

– Учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применения ограничений (аварийных отключений света, — Ред.), — подчеркивается в сообщении.

Причиной дефицита в энергосистеме является серия массированных атак РФ, в результате которых были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. В целом Украина пережила уже 13 ракетных ударов по энергетическим объектам и 15 атак дронами.

Производство электроэнергии на работающих электростанциях не способно полностью покрыть потребление в стране.

– Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждения энергоблоков электростанций. Кроме того, в течение суток несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам, — заявили в Укрэнерго.

В компании уточнили, что после каждой новой атаки РФ по энергосистеме восстановление становится все сложнее и занимает больше времени.

Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС все еще находятся под контролем врага, а потому более 10 ГВт основных мощностей сейчас недоступны украинской энергосистеме.

Источник: Укрэнерго