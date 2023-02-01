Февраль, 01 в 11:53

Американский производитель оружия General Atomics предлагает Украине два беспилотника Reaper MQ-9 за $1, но с существенными затратами.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, имеющая в своем распоряжении копию соответствующего письма военному атташе Украины в Вашингтоне.

Хоть Украине предлагают два разведывательно-ударных БпЛА за символический доллар, сделка потребует от Киева потратить почти $10 млн на доставку Reaper в Украину и примерно $8 млн в год на техническое обслуживание.

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Что известно о беспилотниках Reaper MQ-9, их технических характеристиках и особенностях, читайте в материале Фактов ICTV.

Reaper MQ-9: что это

MQ-9 Reaper — беспилотный летательный аппарат, который может осуществлять дистанционно управляемые или автономные полеты, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Разрабатывался MQ-9 для Военно-Воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Создан он на основе беспилотника MQ-1 Predator, поэтому иногда MQ-9 называется Predator B. Но Reaper MQ-9 больше, тяжелее и боеспособнее БпЛА, чем его предшественник.

Версией MQ-9 можно управлять с помощью наземных систем, которые использовались для управления MQ-1s. Новый Reaper оснащен турбовинтовым двигателем мощностью 950 лошадиных сил (712 кВт). Увеличенная мощность позволяет ему переносить в 15 раз больше боеприпасов и совершать полеты со скоростью, которая приблизительно в три раза превышает скорость MQ-1.

MQ-9 контролируется экипажем на наземной станции управления, включая использование оружия.

Кроме того, Reaper MQ-9 — это первый беспилотный боевой летательный аппарат, предназначенный для длительного наблюдения на большой высоте.

Этот ударно-разведывательный беспилотник способен летать на 1 900 км на скорости более 300 км/ч. Он может подниматься на 15 км и быть в воздухе до 28 часов. На вооружении этот дрон имеет высокоточные ракеты.

— Обладая непревзойденной эксплуатационной гибкостью, MQ-9 может работать более 27 часов, его скорость — 240 км/ч. Беспилотник может работать на высоте до 15,24 км и имеет грузоподъемность 3850 фунтов (1746 килограммов), которая включает 3000 фунтов (1361 кг) внешних накопителей. Самолет несет на 500% больше полезной нагрузки и имеет в девять раз большую мощность. Это обеспечивает длительный срок службы, постоянное наблюдение / поражение для военного истребителя, — отмечают на сайте General Atomics Aeronautical Systems.

В компании добавляют, что надежный беспилотник MQ-9 оснащен отказоустойчивой системой управления полетом и архитектурой системы авионики с тройным резервированием. Он спроектирован таким образом, чтобы соответствовать стандартам надежности пилотируемых самолетов и превосходить их.

MQ-9 оснащен двигателем Honeywell TPE331-10, интегрированным с цифровым электронным управлением, что значительно увеличивает производительность двигателя и топливную экономичность, особенно на малых высотах.

— Самолет отличается высокой модульностью и легко летает с различными полезными нагрузками в соответствии с требованиями миссии. MQ-9 способен нести несколько видов полезной нагрузки, в частности: электрооптический / инфракрасный, многорежимный радар Lynx, многорежимный радар морского наблюдения, электронные средства поддержки, лазерные целеуказатели, а также различные виды вооружения и пакеты полезной нагрузки, — добавляют в General Atomics.

Кроме того, на сегодня БпЛА MQ-9 был приобретен ВВС США, Министерством внутренней безопасности США, NASA, королевскими ВВС, ВВС Италии, Франции ВВС и ВВС Испании.

Особенности Reaper MQ-9

Беспилотник способен совершить автоматическую посадку на другом аэродроме в случае неблагоприятных погодных условий, повреждения посадочной полосы на основном аэродроме или изменения миссии.

Кстати, информацию по изменению аэродрома оператор может вносить во время полета беспилотника.

В компании отмечают, что MQ-9 может совершить посадку даже на незнакомом аэродроме, ведь он не нуждается в наличии наземной станции управления на запасном аэродроме, а будет использовать средства управления спутниковой связью.

Для этого он сначала изучает местность с помощью сенсоров, а впоследствии совершает посадку в автоматическом режиме.

Технические характеристики MQ-9 Reaper

Потолок: 15 км

Автономность: 16 – 28 час.

Дальность: 1900 км.

Длина: 11 м.

Грузоподъемность: 1700 кг.

Вес: 2223 кг (пустой); 4760 кг (максимальный).

Размах крыла: 20 м.

Максимальная скорость: 482 км/ч.

Крейсерская скорость: 313 км/ ч.

На вооружении он имеет шесть точек подвески:

две внутренние по 680 кг.

две посередине крыла по 230 – 270 кг.

две консольные по 68 – 91 кг.

Цена одного беспилотника Reaper MQ-9 — $30 млн.

Фото: General Atomics