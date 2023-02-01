Графики отключения электроэнергии в Ивано-Франковской области 1 февраля 2023
1 февраля график почасовых отключений электроэнергии в Ивано-Франковской области сформирован согласно лимитам НЭК Укрэнерго.
Ориентировочный график почасовых отключений 1 февраля
1 очередь
Подочереди 1.1, 1.2
С 00:00 до 02:00, с 05:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00 очереди будут с электроснабжением,
с 02:00 до 05:00, с 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 очереди будут выключены,
с 11:00 до 12:00, с 23:00 до 24:00 возможны отключения.
Подочереди 1.3, 1.4
С 00:00 до 02:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00 очереди будут с электроснабжением,
с 02:00 до 05:00, с 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 очереди будут выключены,
с 07:00 до 08:00, с 19:00 до 20:00 возможны отключения.
2 очередь
Подочереди 2.1, 2.2
С 00:00 до 02:00, с 05:00 до 08:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 20:00, с 23:00 до 24:00 очереди будут с электроснабжением,
с 02:00 до 05:00, с 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 очереди будут выключены,
с 13:00 до 14:00 возможны отключения.
Подочереди 2.3, 2.4
С 02:00 до 05:00, с 08:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00, с 20:00 до 22:00 очереди будут с электроснабжением,
с 00:00 до 02:00, с 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, с 23:00 до 24:00 очереди будут выключены,
с 14:00 до 15:00, 22:00 до 23:00 возможны отключения.
3 очередь
Подочереди 3.1, 3.2
С 02:00 до 05:00, с 09:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 очереди будут с электроснабжением,
с 00:00 до 02:00, с 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, с 23:00 до 24:00 очереди будут выключены,
с 08:00 до 09:00 возможны отключения.
Подочереди 3.3, 3.4
С 02:00 до 05:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 23:00 очереди будут с электроснабжением,
с 00:00 до 02:00, с 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, с 23:00 до 24:00 очереди будут выключены,
с 10:00 до 11:00, с 20:00 до 21:00 возможны отключения.
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена четвертая очередь.
Обесточенная подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.
Обесточенная подочередь 4.2 будет с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.
Обесточенная подочередь 4.3 будет с 00:00 до 01:00, с 09:00 до 13:00, с 21:00 до 00:00.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.
Источник: Прикарпатьеобленерго