1 февраля график почасовых отключений электроэнергии в Ивано-Франковской области сформирован согласно лимитам НЭК Укрэнерго.

Ориентировочный график почасовых отключений 1 февраля

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1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 00:00 до 02:00, с 05:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00 очереди будут с электроснабжением,

с 02:00 до 05:00, с 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 очереди будут выключены,

с 11:00 до 12:00, с 23:00 до 24:00 возможны отключения.

Подочереди 1.3, 1.4

С 00:00 до 02:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00 очереди будут с электроснабжением,

с 02:00 до 05:00, с 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 очереди будут выключены,

с 07:00 до 08:00, с 19:00 до 20:00 возможны отключения.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 00:00 до 02:00, с 05:00 до 08:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 20:00, с 23:00 до 24:00 очереди будут с электроснабжением,

с 02:00 до 05:00, с 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 очереди будут выключены,

с 13:00 до 14:00 возможны отключения.

Подочереди 2.3, 2.4

С 02:00 до 05:00, с 08:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00, с 20:00 до 22:00 очереди будут с электроснабжением,

с 00:00 до 02:00, с 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, с 23:00 до 24:00 очереди будут выключены,

с 14:00 до 15:00, 22:00 до 23:00 возможны отключения.

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 02:00 до 05:00, с 09:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 очереди будут с электроснабжением,

с 00:00 до 02:00, с 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, с 23:00 до 24:00 очереди будут выключены,

с 08:00 до 09:00 возможны отключения.

Подочереди 3.3, 3.4

С 02:00 до 05:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 23:00 очереди будут с электроснабжением,

с 00:00 до 02:00, с 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, с 23:00 до 24:00 очереди будут выключены,

с 10:00 до 11:00, с 20:00 до 21:00 возможны отключения.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена четвертая очередь.

Обесточенная подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

Обесточенная подочередь 4.2 будет с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.

Обесточенная подочередь 4.3 будет с 00:00 до 01:00, с 09:00 до 13:00, с 21:00 до 00:00.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго