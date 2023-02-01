Февраль, 01 в 16:40

Служба безопасности Украины обезвредила преступную организацию, которая терроризировала и запугивала жителей Киева.

Злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований. Банду возглавлял мужчина по прозвищу Леший.

Также среди организаторов было двое россиян – выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО.

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По данным следствия, злоумышленники систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.

– Зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесение им тяжких телесных повреждений с применением оружия. Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый “общак”, который на момент обыска составил $354 тыс., — сообщили в СБУ.

Поджигали авто и угрожали расправой: СБУ разоблачила банду, которая терроризировала киевлян / 5 фотографий

Сотрудники СБУ задержали Лешего, двух россиян и еще троих активных участников преступной организации во время “выбивания” ими $80 тыс. из местного предпринимателя.

Во время обысков по местам нахождения фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности. В настоящее время шести участникам сообщено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вымогательство);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также относительно дополнительной квалификации действий фигурантов по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия).

Продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к деятельности преступной группировки.