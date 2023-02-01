Февраль, 01 в 15:01

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и продолжает действовать военное положение. Соответственно, мужчинам призывного возраста присылают повестки и мобилизуют на военную службу.

Однако, если мужчина находится за границей, мобилизовать его не смогут. Но бывают случаи, когда таким лицам приходят повестки.

Что делать, если пришла повестка, а мужчина находится за границей, узнавали Факты ICTV.

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Пришла повестка: что делать, если лицо за границей

Адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко отмечает, что существуют определенные правила вручения и получения повесток.

— Повестка вручается лично лицу, которое вызывают в военкомат. Поэтому, если человек за границей, никто кроме него самого получить повестку не сможет, — отмечает Грищенко.

Дело в том, что после ознакомления с документом, военнообязанный должен поставить подпись, которая подтверждает, что он получил повестку и обязан прийти в военкомат в указанное время.

Соответственно, если мужчина находится за границей, он физически не может получить повестку и расписаться в документе.

— При получении повестки военнообязанный расписывается в расписке (корешок к повестке) и заполняет дату, когда он получил такую повестку, — добавляет адвокат.

Соответственно, если мужчина находится за границей, повестку он не получит. Также Грищенко добавляет, что в зарубежных дипломатических учреждениях не вручают повестки.

Кроме того, если лицо законно пересекло границу и сообщило в военкомат о своем переезде, то проблем с вручением повесток не должно быть. Ведь в военкомате будут данные о том, что военнообязанный выехал за границу на постоянное место жительства.

А если повестка была выдана кому-то из родственников военнообязанного, они должны объяснить, что лицо находится за границей и вернуться не сможет.

Стоит понимать, что повестка считается надлежаще переданной, если она вручена военнообязанному под личную подпись. То есть ее нельзя передавать через членов семьи, родственников или друзей.

— Поскольку мужчина находится за границей и сам не может принять повестку, то и обязанности прибыть в военкомат не имеет.

Правила вручения повесток

На самом деле законодательством не определен четкий порядок, как именно нужно вручать повестки. Фактически ее могут вручить лично в руки где угодно: на улице, блокпосте, рабочем месте или по месту жительства.

Вручать повестку имеет право лишь представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, управители многоквартирных домов. Также повестки могут вручать непосредственно должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также повестка должна быть вручена лично. Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе с подписями уполномоченных лиц, свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.

Стоит отметить, что вручение повестки не означает, что лицо сразу отправляют на фронт. Это прежде всего делается для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии.

Фото: Укринформ