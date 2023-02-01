Февраль, 01 в 19:36

С 1 февраля обновляются правила получения денежной помощи для внутриперемещенных лиц.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Так, право на получение выплат имеют следующие граждане из числа ВПЛ:

лица, имеющие непригодное для проживания или разрушенное жилье и подали до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности, через портал Дія;

лица, имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных агрессией РФ;

лица, выехавшие из населенных пунктов, внесенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ;

лица, получавшие ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, по состоянию на 24 февраля 2022;

лица, повторно переместившиеся с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Омбудсмен подчеркнул, что внутренне перемещенным лицам, которые уже получают денежную помощь, не нужно обращаться в органы социальной защиты населения или центры предоставления административных услуг для актуализации данных, поскольку выплаты будут автоматически продлены.

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Речь идет о 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн для взрослых.

Напомним, что внутренне перемещенные лица имеют возможность получить справку ВПЛ и подать заявление на получение денежной помощи на жительство с помощью приложения Дія или обратившись в органы соцзащиты населения, в ЦНАП или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.