В Украине уже создали электронный реестр ветеранов: когда он будет доступен

Февраль, 01 в 17:14

В Украине уже создали электронный реестр ветеранов, но по соображениям безопасности он будет запущен после победы в войне с Россией.

Об этом на брифинге сообщила министр ветеранов Юлия Лапутина.

– Благодаря помощи американской организации IREX мы создали электронный реестр украинских ветеранов. В паблик он еще не запущен из-за мер безопасности, но он фактически существует и корреспондируется с реестрами других министерств и ведомств, — пояснила она.

По словам Лапутиной, сейчас идет диджитализация разных сервисов для ветеранов.

Сейчас смотрят В частности, планируется создать электронный ветеранский кабинет и различные инструменты в приложении Дія. — У нас это уже готово, но мы не хотим, чтобы у кого-то на временно оккупированной территории в смартфоне появилась программа, которая засвидетельствует, что это ветеран. Это ведь опасно для людей, — сказала министр. Напомним, что в 2020 году Министерство ветеранов Украины подписало меморандум с Советом международных научных исследований (IREX), в котором, среди прочего, речь идет о помощи в создании программного обеспечения Единого государственного реестра ветеранов войны. В 2021 году была утверждена техническая задача, после чего началось создание реестра. Читайте Шмыгаль анонсировал программу поддержки украинских ветеранов

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