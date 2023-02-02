Могут ли лицу с инвалидностью вручить повестку — ответ эксперта

Февраль, 02 в 12:12

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчинам призывного возраста приходят повестки.

Однако законодательством определен перечень лиц, не подлежащих под мобилизацию даже в период военного положения. К таким лицам относятся мужчины с инвалидностью.

Факты ICTV узнавали, могут ли лицу с инвалидностью вручить повестку и что делать в таком случае.

Сейчас смотрят

Повестка для человека с инвалидностью: могут ли вручить

Управляющий партнер Адвокатского объединения Чудовский и партнеры Игорь Чудовский отмечает, что мужчине с инвалидностью могут вручить повестку, если в центре комплектования и социальной поддержки не имеют сведений о его непригодности к военной службе.

— Вручение повестки не означает, что лицо автоматически попадет в Вооруженные силы. Наоборот, статья 23 Закона Украины О Мобилизационную подготовку и мобилизацию дает четкий перечень лиц, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, — говорит Игорь Чудовский.

Итак, по украинскому законодательству, не подлежат призыву на службу во время мобилизации лица:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью;

в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

— Лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства, — добавляет эксперт.

Что делать, если вручили повестку?

— Если лицу с инвалидностью вручили повестку, ему нужно явиться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и там прояснить ситуацию, предоставить документы, подтверждающие инвалидность, и пройти военно-врачебную комиссию, — советует Игорь Чудовский.

Документы, подтверждающие статус инвалидности определены в статье 4 Закона Украины Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине. Подтвердить свою инвалидность можно с помощью: