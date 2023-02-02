Февраль, 02 в 12:43

Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который впервые войдут высокоточные дальнобойные снаряды GLSDB. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Что известно о малогабаритных высокоточных бомбах GLSDB, какие их технические характеристики и особенности, читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое GLSDB

В дословном переводе это означает бомба малого диаметра наземного запуска (Ground-Launched Small Diameter Bomb). Фактически, GLSDB — это крылатая бомба.

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Бомба разработана компанией Boeing в партнерстве с Saab, которые отмечают, что GLSDB является гибким, высокоэффективным и точным оружием, которое может поражать цель на больших расстояниях.

Управляемая бомба малого диаметра состоит из авиабомбы GBU-39 и ракетного двигателя от M26 MLRS.

М26 — обычная ракета для M270 и HIMARS. А GBU-39 — это управляемая бомба, которая работает по GPS.

Оба компонента — как бомба GBU-39, так и ракетный двигатель M26, есть в большом количестве на складах США. Массовое производство позволило сократить цену, по сравнению со снарядами GMLRS, которые стоят от $105 тыс. до $150 тыс., до диапазона от $40 тыс. до $57 тыс.

Боеприпас GLSDB может поражать цели на расстоянии до 150 км. Для наведения на цель бомба использует глобальную систему GPS и инерциальную навигационную систему.

— Дальность 150 км, способность поражать цели под разными углами и очень высокая точность. Saab и Boeing совместно разработали наземную бомбу малого диаметра (GLSDB) — ракетный артиллерийский боеприпас, предназначенный для удовлетворения потребностей Вооруженных сил, — говорится на сайте Saab.

Корпус бомбы изготовлен из углеродного волокна и заполнен взрывчатым веществом DIME для более целенаправленного взрыва.

GLSDB имеет крылья, которые раскрываются в воздухе. Такая особенность значительно увеличивает дальность поражения. Большим плюсом является то, что управляемая бомба может запускаться с ракетных систем MLRS-M270 и HIMARS, которые уже есть в Украине.

— GLSDB имеет способность летать на баллистических траекториях и маневрах для поражения по целям, которые не могут быть достигнуты обычным огнестрельным оружием, — отмечают в Saab.

Единственный минус управляемой бомбы в том, что она может поражать лишь неподвижные цели. А чтобы уничтожать движущуюся цель, ракета должна иметь специальную головку самонаведения, ее должны наводить лазерным лучом с беспилотника или самолета.

Особенности GLSDB

На официальном сайте компании Saab отмечают, что к главным особенностям управляемой бомбы GLSDB можно отнести:

Увеличенный диапазон.

Управляемую артиллерию.

Точность в пределах одного метра.

Бомба разработана для боя под любым углом.

GLSDB обеспечивает максимальную гибкость и дополняет имеющееся оружие баллистической траектории.

Возможность работать в любое время суток при различных погодных условиях.

Запуск со скрытых или защищенных позиций, что позволяет избежать обнаружения.

Оснащена лазерами SDB, которые позволяют поражать даже движущиеся цели.

Технические характеристики

Масса — 130 кг.

Длина — 1,8 м.

Дальность — 142 км (по другим данным – более 150 км).

Ширина — 190 мм.

Дальность полета вместе с ракетой M26 позволит Украине атаковать военные цели в российском тылу, которые ранее были вне досягаемости.

Фото: SAAP