Февраль, 02 в 9:30

2 февраля график почасовых отключений электроэнергии в Ивано-Франковской области сформирован согласно лимитам НЭК Укрэнерго.

Ориентировочный график почасовых отключений 2 февраля

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1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2:

с 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 — очереди будут с электроснабжением

с 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 — очереди будут отключены

с 11:00 до 12:00, 21:00 до 22:00 — возможны отключения.

Подочереди 1.3, 1.4:

с 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 24:00 — очереди будут с электроснабжением

с 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 — очереди будут отключены

с 09:00 до 10:00, 17:00 до 18:00 — возможны отключения.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2:

с 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 — очереди будут с электроснабжением

с 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 — очереди будут отключены.

Подочереди 2.3, 2.4:

с 01:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 — очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, с 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 23:00 — очереди будут отключены

с 08:00 до 09:00, 23:00 до 24:00 — возможны отключения.

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2:

с 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 21:00 — очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, с 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 — очереди будут отключены

с 03:00 до 04:00, 14:00 до 15:00 — возможны отключения.

Подочереди 3.3, 3.4:

с 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 — очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, с 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 — очереди будут отключены

с 05:00 до 06:00, 18:00 до 19:00 — возможны отключения.

Также в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь.

Обесточенной подочередь 4.1 будет с 10:00 до 14:00 и 17:00 до 21:00.

Обесточенной подочередь 4.2 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

Обесточенной подочередь 4.3 будет с 00:00 до 01:00, с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 00:00.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго