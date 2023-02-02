Февраль, 02 в 8:55

С начала полномасштабного вторжения России в Украину именно этот сигнал уведомляет украинцев о возможной опасности.

На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас есть опасность ракетного удара и где ситуация спокойная. Факты ICTV собрали для вас все доступные онлайн-карты воздушных тревог в Украине.

Официальная карта воздушных тревог в Украине

Сейчас смотрят Читайте Химическая и радиационная опасность: в Украине появились новые сигналы тревоги Карта — Повітряна тривога На карте можно посмотреть не только, в каких регионах воздушная тревога, но и где есть опасность химического поражения. Можно переключатся на темный или светлый режим. Условные обозначения: Желтым цветом отмечены участки усиленного внимания.

отмечены участки усиленного внимания. Зеленым цветом — химическая опасность.

— химическая опасность. Светло-розовым — воздушная тревога в городе.

— воздушная тревога в городе. Более темный розовый — тревога в общине.

— тревога в общине. Темно-розовый — воздушная тревога в районе.

— воздушная тревога в районе. Красный — тревога в области. Также от разработчиков этой онлайн-карты воздушных тревог доступно приложение для Android и iOS, а также Harmony OS. Это приложение уведомляет о воздушной тревоге в том регионе, который вы выберете в настройках. Карта воздушных тревог alerts.in.ua Если карта не отображается, перейдите по ссылке. Данная карта работает по информации из канала Воздушная тревога в Telegram. Карта обновляется каждые 25 секунд. Также в сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги в каждом регионе. Условные обозначения: Красный – воздушная тревога.

– воздушная тревога. Серый (или черный) – нет тревоги.

– нет тревоги. Белый (или светло-серый) – нет информации. Мапа сирен України Эта карта воздушных тревог обновляется каждые 15 секунд. Условные обозначения: Оранжевый – Воздушная тревога.

– Воздушная тревога. Зеленый – Нет тревоги.

– Нет тревоги. Серый – Нет информации. Карта воздушных тревог kopiyka.org Это альтернативная независимая карта, предназначенная для онлайн-просмотра тревоги в Украине. Условные обозначения: Серый — Нет тревоги.

— Нет тревоги. Красный — Воздушная тревога.

— Воздушная тревога. Белый — Нет информации. На сервисе также можно включить звуковое оповещение на конкретную область. Облегченная версия карты https://kopiyka.org/s. Как звучит сигнал воздушной тревоги Воздушная тревога, которую мы уже шесть месяцев слышим ежедневно, – это сигнал “Внимание всем!”. Он извещает об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера). Виды чрезвычайных ситуаций разные, однако в наше время — это означает угрозу удара с неба. Сигнал воздушной тревоги звучит как завывание сирены, короткие или длинные гудки из промышленных объектов. Читайте Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 02.02.2023

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