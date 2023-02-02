Февраль, 02 в 9:09

По всей территории Украины действуют аварийные и стабилизационные отключения света. В каждом городе и области делят потребителей на три основные группы, которым будут выключать электроэнергию в определенное время суток.

Факты ICTV подготовили списки сайтов и ресурсов для каждой области Украины, где можно узнать свою группу и часы отключений.

Стоит отметить, что все обнародованные графики – это графики вероятных отключений, которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго за необходимости сбалансировать энергосистему. Сейчас во многих областях Украины действуют аварийные отключения, поэтому графики могут не действовать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter