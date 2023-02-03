3 февраля график почасовых отключений электроэнергии в Ивано-Франковской области сформирован согласно лимитам НЭК Укрэнерго.

Ориентировочный график почасовых отключений 3 февраля

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1 очередь:

Подочереди 1.1, 1.2

03:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 00:00 до 02:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены;

с 02:00 до 03:00, 16:00 до 17:00 – возможны отключения.

Подочереди 1.3, 1.4

02:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 00:00 до 02:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены;

с 12:00 до 13:00 – возможны отключения.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

с 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 02:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены;

с 00:00 до 02:00, 15:00 до 16:00 – возможны отключения.

Подочереди 2.3, 2.4

с 00:00 до 02:00, 05:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 02:00 до 04:00, 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, с 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены;

с 04:00 до 05:00 – возможны отключения.

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

с 00:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, с 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены;

с 09:00 до 10:00, 19:00 до 20:00 – возможны отключения.

Подочереди 3.3, 3.4

с 00:00 до 03:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, с 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены;

с 03:00 до 04:00 – возможны отключения.

Также в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь.

Обесточенной очередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и 15:00 до 19:00.

Обесточенной очередь 4.2 будет с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.

Обесточенной очередь 4.3 будет с 00:00 до 01:00, с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 00:00.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber .

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго