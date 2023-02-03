Графики отключения электроэнергии в Ивано-Франковской области 3 февраля 2023
3 февраля график почасовых отключений электроэнергии в Ивано-Франковской области сформирован согласно лимитам НЭК Укрэнерго.
Ориентировочный график почасовых отключений 3 февраля
1 очередь:
Подочереди 1.1, 1.2
- 03:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;
- с 00:00 до 02:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены;
- с 02:00 до 03:00, 16:00 до 17:00 – возможны отключения.
Подочереди 1.3, 1.4
- 02:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;
- с 00:00 до 02:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены;
- с 12:00 до 13:00 – возможны отключения.
2 очередь
Подочереди 2.1, 2.2
- с 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;
- с 02:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены;
- с 00:00 до 02:00, 15:00 до 16:00 – возможны отключения.
Подочереди 2.3, 2.4
- с 00:00 до 02:00, 05:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением;
- с 02:00 до 04:00, 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, с 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены;
- с 04:00 до 05:00 – возможны отключения.
3 очередь
Подочереди 3.1, 3.2
- с 00:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением;
- с 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, с 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены;
- с 09:00 до 10:00, 19:00 до 20:00 – возможны отключения.
Подочереди 3.3, 3.4
- с 00:00 до 03:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением;
- с 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, с 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены;
- с 03:00 до 04:00 – возможны отключения.
Также в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь.
Обесточенной очередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и 15:00 до 19:00.
Обесточенной очередь 4.2 будет с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.
Обесточенной очередь 4.3 будет с 00:00 до 01:00, с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 00:00.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.
Источник: Прикарпатьеобленерго