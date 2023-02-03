Информация о сексуальной эксплуатации в РФ украинского мальчика не подтверждена — Офис Генпрокурора

Февраль, 03 в 16:24

В Офисе Генерального прокурора опровергли ранее распространенную информацию о сексуальной эксплуатации в России похищенного малолетнего украинского мальчика.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале написал, что в соцсетях и рядом СМИ распространяется информация о якобы сексуальной эксплуатации маленького украинского мальчика, которого россияне похитили из Украины.

Дмитрий Лубинец призвал Киберполицию, Нацполицию и Офис Генпрокурора надлежащим образом отреагировать на возможное преступление, чтобы найти и наказать виновных.

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В итоге оперативные подразделения Национальной полиции Украины проверили этот факт.

Как оказалось, информация о мальчике не соответствует действительности. На самом деле ребенок на фото из соцсетей родился и живет в России, работает моделью и рекламирует одежду.

Фотографии ребенка размещены в свободном доступе, поэтому любой может воспользоваться ими для создания желаемого контента.

Полицейские установили, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для интимных встреч в РФ появилось именно на одном из закрытых российских Telegram-каналов. После этого его распространили ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эту информацию удалили.

Как подчеркнул Дмитрий Лубинец, тема депортации, похищения, изнасилования россиянами украинских детей довольно чувствительна.

— Благодарю Национальную полицию, в частности, сотрудников Киберполиции и оперативных служб, которые быстро отреагировали и проверили информацию. К счастью, эти ужасы не касаются наших детей, а мальчик – на самом деле родился и живет в России и под наблюдением матери работает моделью, – рассказал омбудсмен.

Однако по информации портала Дети войны, по состоянию на сегодняшний день россияне убили 459 украинских детей, 919 получили ранения, 348 — пропали без вести, а количество депортированных достигло цифры — 16 011 детей.

По словам Дмитрия Лубинца, страна-террорист намеренно распространяет подобную информацию, чтобы дестабилизировать ситуацию и вести грязную информационную войну.