Февраль, 03 в 14:11

В Украине уголовная ответственность за уклонение от мобилизации наступает тогда, когда военнообязанный после сверки данных и медкомиссии избежал отправки в армию.

Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева полковник Сергей Калугин.

Он объяснил, что наказание для уклоняющихся от мобилизации мужчин зависит от совершенного правонарушения. Ответственность может быть административная (штраф) и уголовная (тюремный срок).

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– В случае, если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, требования к нему могут быть доведены в присутствии свидетелей. Если лицо, подлежащее призыву, отказывается выполнять правила военного учета, то к нему может применяться ответственность согласно законодательству, — заявил Калугин.

Он уточнил, что если, например, речь идет об игнорировании повестки для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность: штрафы в размере от 510 до 1,7 тыс. грн.

Административная ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Призывникам, военнообязанным, резервистам сначала грозит штраф в размере от 510 до 850 грн, а за повторное в течение года нарушение – от 850 до 1,7 тыс.

– Если военнообязанный прошел сверку военно-учтенных данных, медицинскую комиссию для призыва и избежал отправки в ряды Вооруженных сил Украины в воинскую часть, то в таком случае наступает уже уголовная ответственность, — подчеркнул Калугин.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, за такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Сергей Калугин уточнил, что в настоящее время нет так называемых волн мобилизации: она продолжается с начала полномасштабного вторжения РФ, то есть с 24 февраля прошлого года.

– Как таких волн мобилизации на сегодняшний день не существует. В настоящее время проводятся мероприятия по общей мобилизации в соответствии с указом президента от 24 февраля 2022 года. То есть, она продолжается все время с начала полномасштабного вторжения, — объяснил полковник.

Он добавил, что мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, которые могут проходить военную службу по состоянию здоровья.

В то же время розыском уклоняющихся от мобилизации должна заниматься Национальная полиция.

Как известно, Верховная Рада Украины продлила действие военного положения до 19 февраля 2023 года. К этой же дате продлен и срок всеобщей мобилизации.

Недавно Кабинет министров определил новый порядок бронирования военнообязанных, предусматривающий отсрочку от мобилизации для 50% и более работников важных для государства предприятий.

Источник: Военное телевидение Украины