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Львов и область: свет в регионе будут отключать по графику

Анастасия Гевко, редактор ленты
лампочка світло електроенергія
Фото: Unsplash

В четверг, 3 февраля, во Львове и области будет действовать график почасовых отключений.

Если лимит потребления от Укрэнерго будет превышен, в регионе могут ввести аварийные отключения.

Что известно о графиках почасовых отключений во Львовской области

Найти информацию о графике для своего дома можно на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.

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Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами:

  • зеленый цвет – электроэнергия подается;
  • оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;
  • белый цвет – возможно отключение при необходимости.

 

 

 

– Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго.

Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго.

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В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики будут это делать.

Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

Источник: Львовоблэнерго

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