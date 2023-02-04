Февраль, 04 в 10:03

На 4 февраля диспетчером НЭК Укрэнерго доведены лимиты на каждый час суток, согласно которым график почасовых отключений будет выглядеть следующим образом.

1 очередь (Перечень адресов ЗДЕСЬ)

Подочередь 1.1, 1.2

Сейчас смотрят

02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 — очереди будут выключены

с 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Подочередь 1.3, 1.4

00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 02:00 до 04:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 – очереди будут выключены

с 01:00 до 02:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – возможны отключения

2 очередь (Перечень адресов ЗДЕСЬ)

Подочередь 2.1, 2.2

с 03:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 02:00, 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00 — очереди будут выключены

с 02:00 до 03:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – возможны отключения

Подочередь 2.3, 2.4

с 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00 — очереди будут выключены

с 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения

3 очередь (Перечень адресов ЗДЕСЬ)

Подочередь 3.1, 3.2

с 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением

с 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – возможны отключения

Подочередь 3.3, 3.4

с 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

с 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – возможны отключения

Также, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, к отключению будет применена 4 очередь (список адресов ЗДЕСЬ)

Обесточенной очередь 4.1 будет с 10:00 до 14:00 и 17:00 до 21:00

Обесточенной очередь 4.2 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00

Обесточенной подочередь 4.3 будет с 00:00 до 01:00, 09:00 до 13:00, 21:00 до 00:00

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber .

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго