В школах Одессы объявлены каникулы 6 и 7 февраля в связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Во всех очных садиках будут работать очередные группы.

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Напомним, что 4 февраля на одной из высоковольтных подстанций, заживляющих Одессу, произошла масштабная авария. Вышел из строя автотрансформатор, ранее восстановленный после российских ракетных атак.

По состоянию на сегодняшний день в Одессе без электроснабжения остаются до 40% потребителей – это около 280 тыс. абонентов. Ремонты на подстанции продолжаются круглосуточно.

В город направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей.