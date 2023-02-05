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Факты / Україна / Общество

Выключать начнут в 16:00: что известно о ситуации со светом в Ровно 5 февраля

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Выключать начнут в 16:00: что известно о ситуации со светом в Ровно 5 февраля

5 февраля графики почасовых отключений в Ровно и области начнут применять с 16:00.

Это стало возможным, несмотря на дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины.

Как будет происходить отключение света в Ровно 5 февраля 2023 года – далее в материале Фактов ICTV.

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График отключения света в Ровно

Графики почасовых отключений в Ровенской области можно посмотреть по ссылке.

Для жителей Ровно разработали отдельные графики обесточивания.

Также ознакомиться с перечнем планируемых отключений жители Ровно могут в личных кабинетах потребителей:

В Ровнооблэнерго также отметили:

  • обнародованные графики – это графики вероятных отключений, которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему;
  • графики являются приблизительными – в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области;
  • в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне графика. Также может меняться и продолжительность отключений;
  • графики не применяются к объектам критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что одной из главных причин именно аварийных отключений оборудования Ровнооблэнерго являются неблагоприятные погодные условия.

Источник: Ровнооблэнерго

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