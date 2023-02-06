Февраль, 06 в 18:06

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, соответственно, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут мобилизовать на военную службу.

Вместе с тем законодательством определен перечень лиц, которые не подлежат под мобилизацию даже в период военного положения. Например, к таким лицам относятся люди с инвалидностью.

Факты ICTV узнавали, могут ли мобилизовать лицо, которое ухаживает за человеком с инвалидностью, и что делать, если придет повестка.

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Могут ли мобилизовать, если вы ухаживаете за лицом с инвалидностью

Адвокат и юрист ОО Подольская правовая лига Анастасия Площинская отмечает, что в соответствии со ст. 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации есть определенный перечень лиц, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

В этот перечень входят:

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы ;

; лица, которые имеют жену (мужа) среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы ;

; опекуны лица с инвалидностью ;

; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Соответственно, женщины и мужчины, которые осуществляют уход за лицом с инвалидностью I или II группы, не могут быть мобилизованы даже в период всеобщей мобилизации и военного положения.

Однако здесь важно иметь документы, которые могут подтвердить ваш постоянный уход за лицом с инвалидностью. Это могут быть:

справка (ее нотариально удостоверенная копия) МСЭК о наличии группы инвалидности у лица;

документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие родственные связи с лицом, за которым осуществляется уход: свидетельство о рождении, свидетельство о браке;

не лишним будет документ, подтверждающий совместное место жительства. Например, Акт установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены (мужа), или документ (удостоверение, справку) о получении компенсации (пособия, надбавки) на уход (для опекунов).

Что делать, если пришла повестка

В случае получения повестки, адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко советует явиться в назначенное время в военкомат.

— Однако с собой, кроме военного билета и повестки, рекомендую иметь заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с соответствующими документами в подтверждение того, что вы ухаживаете за лицом с инвалидностью, – добавляет адвокат.

Такое заявление стоит написать в двух экземплярах:

один — с приложениями к нему сдаем в канцелярию военкомата;

— с приложениями к нему сдаем в канцелярию военкомата; другой (это ваш образец) – получаем отметку лица, работника военкомата, о получении заявления от вас.

– Если у вас отказываются принять заявление, вы должны в тот же день направить его Укрпочтой ценным письмом с описанием вложения на адрес военкомата, – добавляет Анищенко.

После явки в военкомат с целью уточнения учетных данных, вам выдадут направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).