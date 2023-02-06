Февраль, 06 в 9:28

На 6 февраля диспетчером НЭК Укрэнерго доведены следующие лимиты на каждый час суток.

В частности, с 00:00 до 06:00 лимит неограничен, что позволяет пройти ночной период суток без выключений.

Учитывая это, график почасовых отключений 6 февраля таков:

Сейчас смотрят

1 очередь

(перечень адресов – здесь)

Подочереди 1.1, 1.2

00:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 — очереди будут выключены

с 06:00 до 07:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Подочереди 1.3, 1.4

00:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 — очереди будут выключены

с 08:00 до 09:00, 21:00 до 22:00 – возможны отключения

2 очередь

(перечень адресов – здесь)

Подочереди 2.1, 2.2

с 00:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

с 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, с 21:00 до 24:00 — очереди будут выключены

с 12:00 до 13:00 – возможны отключения

Подочереди 2.3, 2.4

с 00:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

с 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, с 21:00 до 24:00 — очереди будут выключены

с 18:00 до 19:00 – возможны отключения

3 очередь

(список адресов – здесь)

Подочереди 3.1, 3.2

с 00:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением

с 08:00 до 10:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 10:00 до 11:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – возможны отключения

Подочереди 3.3, 3.4

с 00:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены

с 15:00 до 16:00 – возможны отключения

Для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь.

Обесточенная очередь 4.1 будет с 10:00 до 14:00 и 17:00 до 21:00

Обесточенная очередь 4.2 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00

Обесточенная подочередь 4.3 будет с 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00

При температуре ниже -10°С очередь 4.3 не выключается.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber .

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго