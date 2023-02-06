Ночь прошла без отключений: какая ситуация с электроэнергией в Ивано-Франковской области 6 февраля
На 6 февраля диспетчером НЭК Укрэнерго доведены следующие лимиты на каждый час суток.
В частности, с 00:00 до 06:00 лимит неограничен, что позволяет пройти ночной период суток без выключений.
Учитывая это, график почасовых отключений 6 февраля таков:
1 очередь
(перечень адресов – здесь)
Подочереди 1.1, 1.2
- 00:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением
- с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 — очереди будут выключены
- с 06:00 до 07:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения
Подочереди 1.3, 1.4
- 00:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением
- с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 — очереди будут выключены
- с 08:00 до 09:00, 21:00 до 22:00 – возможны отключения
2 очередь
(перечень адресов – здесь)
Подочереди 2.1, 2.2
- с 00:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением
- с 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, с 21:00 до 24:00 — очереди будут выключены
- с 12:00 до 13:00 – возможны отключения
Подочереди 2.3, 2.4
- с 00:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением
- с 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, с 21:00 до 24:00 — очереди будут выключены
- с 18:00 до 19:00 – возможны отключения
3 очередь
(список адресов – здесь)
Подочереди 3.1, 3.2
- с 00:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением
- с 08:00 до 10:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- с 10:00 до 11:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – возможны отключения
Подочереди 3.3, 3.4
- с 00:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением
- с 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены
- с 15:00 до 16:00 – возможны отключения
Для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь.
- Обесточенная очередь 4.1 будет с 10:00 до 14:00 и 17:00 до 21:00
- Обесточенная очередь 4.2 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00
- Обесточенная подочередь 4.3 будет с 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00
При температуре ниже -10°С очередь 4.3 не выключается.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.
Источник: Прикарпатьеобленерго