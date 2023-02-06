Февраль, 06 в 9:27

На 6 февраля НЭК Укрэнерго предоставил ограничение потребления для Киева в среднем на уровне 1152 МВт.

В пиковые часы погрузки при текущей температуре воздуха это 72% от потребности электроэнергии города включая бытовых потребителей, промышленность и критическую инфраструктуру.

Ознакомиться со стабилизационными графиками отключения света можно, начав вводить адрес на украинском языке.

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